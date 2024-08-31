Дочь Михаила Пореченкова дебютировала в кино

Завершились съемки остросюжетного детектива «Таксопарк 13» с Павлом Харланчуком в главной роли, в сериале также дебютировала дочь Михаила Пореченкова – Мария, сообщает пресс-служба канала РЕН ТВ.
фото: Пресс-служба канала РЕН ТВ
По сюжету Сергей Есаулов (Харланчук) – обычный инспектор ГАИ, жизнь которого привычна и понятна. Его жена Ирина (Елена Радевич) – федеральный судья. Вместе они воспитывают 18-летнюю дочь Таню (Дарина Овчинникова). Но однажды семейный конфликт оборачивается чередой событий, которые резко меняют жизнь Есаулова. Его дочь попадает в аварию, а жену Есаулов обнаруживает в постели задушенной его же ремнем. Став фигурантом уголовного дела, Есаулов берется за собственное расследование, а чтобы после увольнения из ГАИ иметь хоть какие-то средства к существованию, устраивается на работу в городской таксопарк №13, которым руководит Тимур Алимов (Сослан Фидаров).
«Мой персонаж в начале истории мало чем отличается от многих людей: ему приходится много работать, а потому он мало уделяет времени себе и семье – супруге и дочке. К сожалению, многие люди так живут. Герой существует в жерновах обстоятельств, у него не хватает времени на то, чтобы наслаждаться жизнью, фактически он теряет себя. И тут происходит ряд событий, которые кардинально меняют его жизнь. Как ни странно, чем хуже та ситуация, в которой мы оказываемся, тем яснее понимаем, кто мы есть на самом деле и к чему должны стремиться», – говорит Павел Харланчук.
фото: Пресс-служба канала РЕН ТВ
Каждую серию Есаулова и таксистов ждут новые приключения: спасение малолетней девочки, которую похитил собственный отец; схватка с бойцами поп-ММА; разоблачение банды, нападающей на таксистов, и много другое. Помимо этого, главному герою предстоит выстраивать доверительные отношения с дочерью, решать проблемы, связанные с ее лечением и личной жизнью. Но главная линия Есаулова – расследование убийства жены, и каждая серия будет приближать его к разгадке.
Одного из персонажей сыграла Мария Пореченкова – 19-летняя дочь актера Михаила Пореченкова, для которой эта роль станет актерским дебютом. Ее героиня – студентка, которая становится жертвой похищения. Освободить заложницу придется Есаулову.
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