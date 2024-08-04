Андрес Мускетти завершил съемки приквела «Оно»

Завершились съемки многосерийного приквела дилогии «Оно
», основанной на одноименном романе Стивена Кинга
, сообщает Collider
.
Действие сериала «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 1960-е — до событий первой части оригинального хоррора. Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что речь пойдет в том числе о происхождении Пеннивайза.
Билл Скарсгард
вернулся к пугающему образу клоуна, а компанию ему составили Джеймс Ремар
, Маделейн Стоу
, Тейлор Пейдж
, Руди Манкузо
, Джован Адепо
, Стивен Райдер и Крис Чок.
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Режиссер «Оно» Андрес Мускетти
выступит одним из режиссеров и исполнительным продюсером сериала вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом, которые также работали над дилогией. На создание стартового сезона ушло 237 дней. Приквел покажет HBO в 2025 году.
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