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Андрес Мускетти завершил съемки приквела «Оно»

4 августа
2024 год

Новости кино >>
4 августа 2024
Завершились съемки многосерийного приквела дилогии «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга, сообщает Collider.

Андрес Мускетти завершил съемки приквела «Оно»
фото: collider.com

Действие сериала «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 1960-е — до событий первой части оригинального хоррора. Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что речь пойдет в том числе о происхождении Пеннивайза.

Билл Скарсгард вернулся к пугающему образу клоуна, а компанию ему составили Джеймс Ремар, Маделейн Стоу, Тейлор Пейдж, Руди Манкузо, Джован Адепо, Стивен Райдер и Крис Чок.

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Режиссер «Оно» Андрес Мускетти выступит одним из режиссеров и исполнительным продюсером сериала вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом, которые также работали над дилогией. На создание стартового сезона ушло 237 дней. Приквел покажет HBO в 2025 году.
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