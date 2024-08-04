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Кристофер Ллойд вернется к роли отца Боба Оденкерка в сиквеле «Никто»

4 августа
2024 год

Новости кино >>
4 августа 2024
Кристофер Ллойд вернется к роли отца персонажа Боба Оденкерка в сиквеле «Никто», сообщает Deadline.

Кристофер Ллойд вернется к роли отца Боба Оденкерка в сиквеле «Никто»
фото: joblo.com

Ранее к фильму присоединились Конни Нильсен и Шэрон Стоун, заявленная в качестве главной злодейки. Режиссерское кресло займет индонезиец Тимо Тьяджанто. Премьера картины за рубежом запланирована на 15 августа 2025 года.

Первую часть «Никто» снимал Илья Найшуллер. Фильм стартовал в прокате в 2021 году, собрал 57,5 млн долларов при бюджете в 16 млн и получил положительные отзывы критиков. Главный герой картины — непримечательный и незаметный семьянин Хатч, который живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители.
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