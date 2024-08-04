Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

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Кристофер Ллойд вернется к роли отца Боба Оденкерка в сиквеле «Никто»

4 августа

Ксавье Долан возьмется за постановку первого хоррора в своей карьере

Для канадского режиссера это будет возвращение к полному метру после пятилетнего перерыва