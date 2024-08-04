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Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

4 августа
2024 год

Новости кино >>
4 августа 2024

Кинопоиск представил тизер-трейлер мистического фэнтези «Этерна», постановщиком которого выступил Сергей ТрофимовНулевой пациент»). Сюжет основан на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны».

«Этерна». Тизер-трейлер

На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы. Но изменить ход судьбы и спасти умирающий мир может только любовь.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Чурсин, Иван Трушин, Павел Чинарёв, Антон Рогачёв, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Илья Виногорский, Валентина Ляпина, Евгений Стычкин, Иван Добронравов, Михаил Тройник, Любовь Константинова, Виктор Добронравов и другие.

Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

«Это сериал о чести, долге, верности и любовь, — рассказал режиссёр. — Мне кажется, этого не хватает в современном контенте, да и просто в мире вокруг. Романтизм, героизм — вот главные черты «Этерны». И это то, что всегда вдохновляло меня в кино и что я пытался доносить до зрителя с самого начала своей кинокарьеры и на всем её протяжении, невзирая на жанр, в котором снята история. Это присутствует в фильме «Монгол», в «Ночном дозоре», в «Последнем богатыре» и даже в сериале «Нулевой пациент». Я абсолютно убеждён, что это нужно зрителю и откликается в нём».

Съёмки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Выборге и Дагестане, а также в одних из древнейших городов в Центральной Азии — Бухаре и Хиве, основанных в VI веке до н.э.

Премьера шести эпизодов сериала «Этерна» состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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№ 2
Дмитрий А. Мишин   4.08.2024 - 15:15
Прям порадовали, выдавили из своих коробок интересный сюжет, сняли, показали. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   4.08.2024 - 15:00
Мне кажется, или как будто стало лучше? читать далее>>
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Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна» фотографии
Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна» фотографии
Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна» фотографии
Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна» фотографии
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