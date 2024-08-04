Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

Кинопоиск представил тизер-трейлер мистического фэнтези «Этерна
», постановщиком которого выступил Сергей Трофимов
(«Нулевой пациент
»). Сюжет основан на цикле романов Веры Камши «Отблески Этерны».
«Этерна». Тизер-трейлер
На пороге Великого Излома — конца света, предсказанного богами-творцами — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы. Но изменить ход судьбы и спасти умирающий мир может только любовь.
Главные роли в сериале исполнили Юрий Чурсин
, Иван Трушин
, Павел Чинарёв
, Антон Рогачёв
, Ксения Трейстер
, Алексей Лукин
, Илья Виногорский
, Валентина Ляпина
, Евгений Стычкин
, Иван Добронравов
, Михаил Тройник
, Любовь Константинова
, Виктор Добронравов
и другие.
«Это сериал о чести, долге, верности и любовь
, — рассказал режиссёр. — Мне кажется, этого не хватает в современном контенте, да и просто в мире вокруг. Романтизм, героизм — вот главные черты «Этерны». И это то, что всегда вдохновляло меня в кино и что я пытался доносить до зрителя с самого начала своей кинокарьеры и на всем её протяжении, невзирая на жанр, в котором снята история. Это присутствует в фильме «Монгол», в «Ночном дозоре», в «Последнем богатыре» и даже в сериале «Нулевой пациент». Я абсолютно убеждён, что это нужно зрителю и откликается в нём
».
Съёмки сериала проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Выборге и Дагестане, а также в одних из древнейших городов в Центральной Азии — Бухаре и Хиве, основанных в VI веке до н.э.
Премьера шести эпизодов сериала «Этерна
» состоится на Кинопоиске в 2025 году.
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