Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»

18-летняя Кира Емелина (Ангелина Загребина), пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары (Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова), предназначенный для их суррогатной матери. План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником и свободой, которая так много значит для Киры. Алчная мать девушки (Евгения Капралова) видит в ее беременности отличный источник заработка, а богатая пара стремится во всем контролировать Киру и навязывает свои условия «договора». Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем, а когда на горизонте появляется давно пропавший отец, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи и дочери.
«Кира сначала делает, потом думает. В ней есть азарт и беззаботность, которые меня привлекли. Беззаботность, убежденность в правильности своих поступков – нравится и бесит одновременно. Мы с ней очень разные, и очень похожи. А еще у нее очень интересная семья. Наши сценаристы создали просто потрясающих героев», — говорит Ангелина Загребина.
По словам Арнольда Манасяна, разрабатывая новую историю, он «зацепился за статью о суррогатном материнстве, но в первую очередь его интересовали «психологические вопросы трансформации героини за время беременности». Чтобы достоверно изучить, а затем показать процесс, сценаристы общались как с врачами-репродуктологами, так и с реальными суррогатными матерями. Но главное – историю на достаточно сложную и деликатную тему нужно было подать в комедийном ключе.
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