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Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024

Премьера комедийного сериала производства студии Good Story Media «Пока не родила» состоится 19 августа на ТНТ. Главные роли исполняют Ангелина Загребина, Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова, уточняет пресс-служба телеканала.

Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»
фото: пресс-служба ТНТ

18-летняя Кира Емелина (Ангелина Загребина), пытаясь спасти свою семью от выселения из квартиры, придумывает аферу, жертвой которой сама и становится. В клинике по ЭКО ей подсаживают эмбрион состоятельной бездетной семейной пары (Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова), предназначенный для их суррогатной матери. План Киры заключался в том, чтобы обвинить клинику в ошибке и получить деньги, но теперь перед ней встает дилемма – избавиться от нежелательной беременности? Но тогда она лишит людей последнего шанса иметь долгожданного ребенка. Или рожать? Значит, попрощаться с привычной жизнью, своей мечтой стать художником и свободой, которая так много значит для Киры. Алчная мать девушки (Евгения Капралова) видит в ее беременности отличный источник заработка, а богатая пара стремится во всем контролировать Киру и навязывает свои условия «договора». Также неожиданная беременность испытывает на прочность отношения Киры с ее парнем, а когда на горизонте появляется давно пропавший отец, игроман и аферист, ей предстоит выбирать, поверить ли в добрые намерения человека, для которого деньги уже однажды стали важнее семьи и дочери.

«Кира сначала делает, потом думает. В ней есть азарт и беззаботность, которые меня привлекли. Беззаботность, убежденность в правильности своих поступков – нравится и бесит одновременно. Мы с ней очень разные, и очень похожи. А еще у нее очень интересная семья. Наши сценаристы создали просто потрясающих героев», — говорит Ангелина Загребина.

Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»
фото: пресс-служба ТНТ

В сериале также снимаются Татьяна Орлова, Арсений Сергеев, Егор Кенжаметов и другие. Генеральными продюсерами выступили Артем Логинов, Антон Зайцев, Антон Щукин, креативными продюсерами и сценаристами – Павел Орешин и Арнольд Манасян. Режиссерское кресло занял Никита Андриенко, для которого сериал стал дебютным многосерийным проектом. В съемки комедия заходила под рабочим названием «Суррогатная мать», но спустя время получила новое название – «Пока не родила». Создатели говорят, что на его рождение ушло ровно 9 месяцев, пока шел съемочный процесс и монтаж.

По словам Арнольда Манасяна, разрабатывая новую историю, он «зацепился за статью о суррогатном материнстве, но в первую очередь его интересовали «психологические вопросы трансформации героини за время беременности». Чтобы достоверно изучить, а затем показать процесс, сценаристы общались как с врачами-репродуктологами, так и с реальными суррогатными матерями. Но главное – историю на достаточно сложную и деликатную тему нужно было подать в комедийном ключе.
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№ 1
Прослушка Машка (Кумертау)   5.08.2024 - 12:20
Люблю комментарии под фильмами о суррогатеом материнстве. Это отдельный вид искусства. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила» фотографии
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила» фотографии
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила» фотографии
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила» фотографии
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