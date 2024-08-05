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Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3»

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024
В Москве стартовали съемки нового комедийного сериала START и телеканала СТС «3+3», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Трое мужчин — отец, сын и внук — при разных обстоятельствах встречают трех женщин, которые также оказываются родственницами: мамой, дочкой и внучкой. Несмотря на разницу в социальном и культурном бэкграунде, жизни двух семей начинают переплетаться.

Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В живописном городке Золотого кольца России живет семья Клячевых: писатель Антон Павлович, его сын — кузнец Леонид и внук Прометей, работающий спасателем. В том же городе живет семья Лариных: деятельная таксистка Валентина Петровна, ее дочь — экскурсовод Света и предприимчивая внучка художница Юля. Прометей убежден в том, что Юля мошенница. Он раскрывает одну из ее афер и сдает Юлю полиции. Встреча молодых людей становится судьбоносной не только для них самих, но и для их родственников, которые уже и не надеялись на личное счастье.

«Для меня этот проект — гармоничное сочетание сказки и окружающей действительности. Все происходит как будто по соседству, но в то же время где-то далеко. С одной стороны, это жизненная история про узнаваемых персонажей со своими взглядами на жизнь, пороками и идеалами. С другой, наши герои заключены в идеальную среду, без сложных социальных проблем, в которой существуют только отношения и любовь. Это очень добрая история, этим она меня и зацепила», — рассказывает режиссер Дмитрий Грибанов.

Главные роли в сериале исполняют Владислав Ветров, Алексей Розин, Вадим Соснин, Ольга Хохлова, Елена Николаева и Александра Соловьева.
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Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3» фотографии
Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3» фотографии
Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3» фотографии
Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3» фотографии
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