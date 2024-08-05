Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3»

анонс

Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»

Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году

Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

Кристофер Ллойд вернется к роли отца Боба Оденкерка в сиквеле «Никто»

4 августа

Ксавье Долан возьмется за постановку первого хоррора в своей карьере

Для канадского режиссера это будет возвращение к полному метру после пятилетнего перерыва