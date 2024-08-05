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Гарик Харламов станет попугаем Кешей

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024
Озвучивать попугая в фильме «Возвращение попугая Кеши» будет Гарик Харламов. Об этом сообщает пресс-служба проекта. Картина Олега Асадулина производства кинокомпании «Кинотека» выйдет в широкий прокат 31 октября.

Гарик Харламов станет попугаем Кешей
фото: пресс-служба проекта

По сюжету в руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.

«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор. Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я всегда стараюсь, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — говорит Олег Асадулин.



В фильме также играют Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко и другие. В роли Кеши снимаются 2 попугая — Кока и Альба. Кроме попугаев в фильме снялись обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   5.08.2024 - 17:37
Не рад видеть кологривого в главной роли. Вот мелькал бы пару раз, тогда еще хоть как-то. Желание смотреть отпало почти сразу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Оксана АкиньшинаОлег АсадулинИрина БезрядноваНикита ДювбановНикита КологривыйРоман КурцынАлиса РуденкоГарик ХарламовЕфим ШифринМарк Юсеф
фильмы
Возвращение попугая Кеши

фотографии >>
Гарик Харламов станет попугаем Кешей фотографии
Гарик Харламов станет попугаем Кешей фотографии
Гарик Харламов станет попугаем Кешей фотографии
Гарик Харламов станет попугаем Кешей фотографии
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