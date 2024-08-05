Гарик Харламов станет попугаем Кешей

По сюжету в руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.
«Этот фильм для меня о многом. Про важные эмоции, про любовь, про взаимовыручку, про важность идти к своей мечте. Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор. Зрительское кино — это комбинация из замечательных и очень важных мыслей, которые мы хотим донести до широкой аудитории. И, конечно, дать им испытать невероятные эмоции. Я всегда стараюсь смотреть на фильм глазами своего внутреннего ребенка и восторженного зрителя. Я всегда стараюсь, чтобы он радовался и улыбался. Этот фильм — не исключение!», — говорит Олег Асадулин.
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