Гарик Харламов станет попугаем Кешей

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Права на адаптацию купил продюсер и актер Жан-Мари Ларонз

Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3»

Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова найдут суррогатную мать в комедии «Пока не родила»

4 августа

Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна»

Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году