«СуперБобровы» получат французский ремейк

Российская фантастическая комедия «СуперБобровы
» получит французский ремейк, об этом на деловой программе III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который проходит со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, сообщил продюсер и актер Жан-Мари Ларонз
.
«Это был достаточной длительный процесс, но появилась возможность купить права, и я это сделал. Мне понравился фильм, он – хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история. Кроме того, сейчас я нахожусь в стадии обсуждения покупки еще нескольких российских работ
», — отметил Ларонз.
Отечественную комедию о том, как упавший в дом Бобровых метеорит одарил их сверхспособностями, снял режиссер Дмитрий Дьяченко
, а сценарий написали Алексей Казаков
, Михаил Местецкий
и Виталий Шляппо
. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина
, Павел Деревянко
, Ирина Пегова
, Роман Мадянов
, Владимир Толоконников
, Даниил Вахрушев
. Оригинальный фильм вышел в 2016 году, спустя два года он получил сиквел «СуперБобровы. Народные мстители
».
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