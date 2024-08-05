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«СуперБобровы» получат французский ремейк

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024
Российская фантастическая комедия «СуперБобровы» получит французский ремейк, об этом на деловой программе III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», который проходит со 2 по 7 августа в Екатеринбурге, сообщил продюсер и актер Жан-Мари Ларонз.

«СуперБобровы» получат французский ремейк

«Это был достаточной длительный процесс, но появилась возможность купить права, и я это сделал. Мне понравился фильм, он – хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история. Кроме того, сейчас я нахожусь в стадии обсуждения покупки еще нескольких российских работ», — отметил Ларонз.

Отечественную комедию о том, как упавший в дом Бобровых метеорит одарил их сверхспособностями, снял режиссер Дмитрий Дьяченко, а сценарий написали Алексей Казаков, Михаил Местецкий и Виталий Шляппо. Главные роли исполнили Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Даниил Вахрушев. Оригинальный фильм вышел в 2016 году, спустя два года он получил сиквел «СуперБобровы. Народные мстители».
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№ 1
Igor D.88   5.08.2024 - 16:14
Пускай снимают. Не худшая идея. Прикольные фильмы, легкие, поверхностные. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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