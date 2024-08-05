Второй фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил программу. Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: originalfestival.ru
В конкурсной программе фестиваля 12 картин, которые покажут впервые. Зрителей ждет премьера полной версии картины Валерия Белова «Золотой век Зои Богуславской» (Kino1TV) о писательнице, драматурге и эссеисте Зое Богуславской. Кроме этого, в программе кинотеатральная версия документальной ленты «Дедлайн» режиссеров Евгения Григорьева, Бориса Никлависа и Юлии Бобковой (KION) — о людях возраста 60+, которые продолжают радоваться жизни и постоянно открывают в ней новые горизонты. Проект «Земля виноделов» Ивана Вдовина (RUTUBE) предстанет перед гостями фестиваля в полностью обновленной версии. Сразу несколько картин посвящены путешествиям — «Карбас» Натальи Демидовой (Кинопоиск), «Северный морской путь» Светланы Музыченко (Смотрим), «Кислород 2. Эверест» Ольги Бородиной и Виталия Лазо (PREMIER), «Право женщин на море» Анастасии Ломакиной (Смотрим). Также в конкурсе: «Как победить букмекера» Родиона Чепеля (Okko), «Эдем на Земле» Бориса Никлависа (Wink), «Со всеми бывает» Филиппа Ролихина (KION), «Семьдесят два» Андрея Ананина (PREMIER), «Свадьбы, которые играют люди» Натальи Кадыровой (RT.doc).
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