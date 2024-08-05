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Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил программу

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024
Второй фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил программу. Смотр пройдет с 23 по 26 августа в Музее Москвы, уточняет пресс-служба мероприятия.

Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил программу
фото: originalfestival.ru

В конкурсной программе фестиваля 12 картин, которые покажут впервые. Зрителей ждет премьера полной версии картины Валерия Белова «Золотой век Зои Богуславской» (Kino1TV) о писательнице, драматурге и эссеисте Зое Богуславской. Кроме этого, в программе кинотеатральная версия документальной ленты «Дедлайн» режиссеров Евгения Григорьева, Бориса Никлависа и Юлии Бобковой (KION) — о людях возраста 60+, которые продолжают радоваться жизни и постоянно открывают в ней новые горизонты. Проект «Земля виноделов» Ивана Вдовина (RUTUBE) предстанет перед гостями фестиваля в полностью обновленной версии. Сразу несколько картин посвящены путешествиям — «Карбас» Натальи Демидовой (Кинопоиск), «Северный морской путь» Светланы Музыченко (Смотрим), «Кислород 2. Эверест» Ольги Бородиной и Виталия Лазо (PREMIER), «Право женщин на море» Анастасии Ломакиной (Смотрим). Также в конкурсе: «Как победить букмекера» Родиона Чепеля (Okko), «Эдем на Земле» Бориса Никлависа (Wink), «Со всеми бывает» Филиппа Ролихина (KION), «Семьдесят два» Андрея Ананина (PREMIER), «Свадьбы, которые играют люди» Натальи Кадыровой (RT.doc).

Во внеконкурсной программе фестиваля семь картин, которые ярко иллюстрируют, какие именно документальные проекты представлены сегодня на стриминговых платформах: от лицензионного дока до оригинальных фильмов и сериалов. В секции заявлены проекты «Тайны Карениной» Ивана Юдина (KION, Wink), «Зураб» Ашота Геворкяна (PREMIER), «Корабли-гиганты» Мартина О'Тула, Тони МакКи (Amediateka), «Поезда, которые изменили мир» Майка Ибеджи, Сэма Миллера (Amediateka), «Вас беспокоят из банка» Анастасии Безрук (PREMIER), «MONEYпуляторы» Никиты Снегова (START) и «Нелюбимка» Станислава Сорокина (KION).
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фильмы
MONEYпуляторыВас беспокоят из банкаДедлайнЗурабКислород-2. ЭверестНелюбимкаСеверный морской путьСемьдесят дваТайны Карениной

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Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявил программу фотографии
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