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Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым

5 августа
2024 год

Новости кино >>
5 августа 2024
Завершились съемки фильма Ильи Учителя «Батя 2. Дед», который станет сиквелом народной комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Продолжение ностальгической истории, в которой главную роль исполнил Евгений Цыганов, выйдет в широкий прокат уже в 2025 году, сообщает пресс-служба проекта.

Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым
фото: пресс-служба проекта

Съемки фильма прошли в Москве, Московской области, а также в селе Кын Пермского края. Такой разброс географии обусловлен сюжетом фильма, который охватывает сразу три эпохи: наше время, 1990-е и 1940-е годы. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски. Выясняется, что Дима уехал в деревню к отцу Макса — Бате. По пути к нему Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про жизнь с ним, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет, как и прежде, пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами о жизни в деревне. Маленького Макса вновь играет Андрей Андреев, а на роль Деда был приглашен Евгений Цыганов, который сыграет героя как в молодые годы, так и в возрасте.

«Огромное удовольствие было наблюдать за тандемом Жени [Цыганова] и Андрея [Андреева], они очень классно сработались, и оба уникальные актеры. В фильме зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса. Его играет Степан Девонин, и он стал очень ярким юмористическим движком фильма. Его герой настолько подходит ему по органике, что складывается ощущение, что он и в жизни такой. Степан очень талантливый актер, и с его стороны было очень много импровизации на съемочной площадке. Также наш каст украсила Анастасия Талызина, которая сыграла соседку нашего молодого Деда, она ждала его с войны и следила за его домом. Больше пока рассказать про героев не могу, все увидите в кино!» — говорит сценарист и креативный продюсер фильма Алексей Литвиненко.

К своим ролям также вернулись Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и Севастьян Бугаев. «Признаюсь честно, что задачи, которые перед нами ставил фильм, были очень сложны. Создать абсолютно разные три мира, три эпохи — это был захватывающий вызов, но удалось собрать уникальные команду талантливых людей, с которой воплощать все это в жизнь было огромным удовольствием. Потрясающий актерский ансамбль! Все с прекрасным чувством юмора, все очень глубокие и переживающие люди, очень тонко чувствующие материал — это ли не счастье! С нетерпением жду начала монтажа. Редко бывает такое ощущение после окончания съемок, когда вообще не хочется давать себе никакой паузы, а сразу бросаться за монтажный стол. Считаю, что это хороший знак и предвкушаю, что очень многим придется по душе наша картина», — отметил режиссер картины Илья Учитель.

Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым
фото: пресс-служба проекта

Съемочный процесс фильма «Батя 2. Дед» стартовал в начале июня в павильонах АМЕДИА, а затем группа отправилась в экспедицию в маленькое село Кын в 250 км от Перми. Здесь, в том числе, прошли съемки массовых сцен на местном железнодорожном вокзале, в которых был задействован поезд времен Великой Отечественной войны. В Кыну группа провела около трех недель и вернулась на натурные съемки в Москву и область. В финальном блоке съемок, которые прошли в селе Козино Одинцовского района, в том числе были сняты сцены с живым медведем. Как рассказали создатели, это был огромный страшный медведь. По сравнению с ним цирковые мишки кажутся маленькими медвежатами. Все меры предосторожности были соблюдены: съемочная группа с плейбеком находилась в автобусе, а камерой управлял специально приглашенный каскадер.

Сцены проездов в автомобиле снимались не на «зеленке», как в первом фильме, а уже с использованием больших кастомных LED-экранов студии XOVP, что позволяет добиться гораздо большей реалистичности. Выведенные на таком сэтапе фоны создают максимально естественное изображение с учетом всех отражений и фактур, а павильонная съемка дает дополнительные возможности для более разнообразных движений камеры, что позволило решить еще одну сложную режиссерско-постановочную задачу — трюковую сцену дорожной аварии. Для съемок этой сцены была воссоздана локация с автомобилем, в которой фоновый контент повторял сложные движения автомобиля: различные наклоны и тряску.
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БатяБатя 2. Дед

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Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым фотографии
Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым фотографии
Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым фотографии
Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым фотографии
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