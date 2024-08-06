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Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео)

6 августа
2024 год

Новости кино >>
6 августа 2024
«Кайдзю №8» атакует зрителей новым роликом (ниже — с русскими субтитрами!). Оказывается, у исполинского чудища большие планы на 2025-й. На следующий год планируется не только второй сезон хайпового сериала, но и
специальный эпизод «Выходной Хосины» (Hoshina's Day Off). В связке с фильмом-компиляцией по мотивам вышедших серий его покажут в японских кинотеатрах.


События сёнэна разворачиваются в мире, где повседневной жизни японских обывателей угрожают исполинские чудища (кайдзю). 32-летний Кафка Хибино мечтает присоединиться к Силам обороны, как обещал когда-то подруге детства Мине Асиро. Правда, защищать мирных граждан от монстров его не пускают, поэтому мужчина вынужден заниматься утилизацией гигантских туш. После травмы на производстве он заражается кайдзю-паразитом — и получает уникальную возможность превращаться в могучее создание человеческого роста.

Читать Обзор аниме «Кайдзю №8»
Кроме того, 1 июня 2025 года в концертном зале префектуры Канагава Kannai Hall состоится специальное мероприятие с актерами озвучивания.

На сцену выйдут сэйю:

Кафка Хибино — Масая Фукуниси (Кадзу из «Скейт: Бесконечность»).
Минэ Асиро — Асами Сэто (Фрилл Сирануй из «Звездного дитя»).
Рэно ИтикаваВатару Като (Кабру из «Подземелья вкусностей»).
Кикору СиномияАй Файруз (Пауэр из «Человека-бензопилы»).

Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео)

Первый сезон аниме по одноименной манге Наои Мацумото вышел в апреле 2024-го под руководством Сигэюки МииОнихэй») и Томоми КамииПатриотизм Мориарти»). Анимацией занималась студия Production IGКонсьерж универмага «Арктика», «Иллюзия рая»), а над дизайном и художественным оформлением кайдзю трудилась Studio KharaЕвангелион 1.11: Ты (не) один», «Драконий дантист»).

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Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео) фотографии
Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео) фотографии
Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео) фотографии
Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео) фотографии
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