Хороших чудовищ должно быть много: «Кайдзю №8» отрастит не только второй сезон (есть видео)

«Кайдзю №8
» атакует зрителей новым роликом (ниже — с русскими субтитрами!). Оказывается, у исполинского чудища большие планы на 2025-й. На следующий год планируется не только второй сезон хайпового сериала, но и
специальный эпизод «Выходной Хосины
» (Hoshina's Day Off). В связке с фильмом-компиляцией по мотивам вышедших серий его покажут в японских кинотеатрах.
События сёнэна
разворачиваются в мире, где повседневной жизни японских обывателей угрожают исполинские чудища (кайдзю). 32-летний Кафка Хибино
мечтает присоединиться к Силам обороны, как обещал когда-то подруге детства Мине Асиро
. Правда, защищать мирных граждан от монстров его не пускают, поэтому мужчина вынужден заниматься утилизацией гигантских туш. После травмы на производстве он заражается кайдзю-паразитом — и получает уникальную возможность превращаться в могучее создание человеческого роста.
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Обзор аниме «Кайдзю №8»
Кроме того, 1 июня 2025 года в концертном зале префектуры Канагава Kannai Hall
состоится специальное мероприятие с актерами озвучивания.
На сцену выйдут сэйю:
Кафка Хибино — Масая Фукуниси
(Кадзу
из «Скейт: Бесконечность
»).
Минэ Асиро — Асами Сэто
(Фрилл Сирануй
из «Звездного дитя
»).
Рэно Итикава
— Ватару Като
(Кабру
из «Подземелья вкусностей
»).
Кикору Синомия
— Ай Файруз
(Пауэр
из «Человека-бензопилы
»).
Первый сезон аниме по одноименной манге Наои Мацумото
вышел в апреле 2024-го под руководством Сигэюки Мии
(«Онихэй
») и Томоми Камии
(«Патриотизм Мориарти
»). Анимацией занималась студия Production IG
(«Консьерж универмага «Арктика
», «Иллюзия рая
»), а над дизайном и художественным оформлением кайдзю трудилась Studio Khara
(«Евангелион 1.11: Ты (не) один
», «Драконий дантист
»).
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