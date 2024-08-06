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Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии

6 августа
2024 год

Новости кино >>
6 августа 2024
Завершились съемки четвертого сезона комедийного сериала «Полярный» производства кинокомпании 1-2-3 Production по заказу ТНТ. К своим ролям вернулись Михаил Пореченков, Катерина Шпица, Мария Кравченко, Елена Воробей, Иван Охлобыстин и Ян Цапник. Помимо знакомых лиц в сериале примут участие и зарубежные актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии
фото: пресс-служба ТНТ

Сюжет четвертой части будет разворачиваться вокруг построенного в Полярном нового автомобильного завода. Партнёры из Китая инвестируют в этот проект хорошие деньги, обещают создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Новый мэр северного городка, Раиса Борисовна (Мария Кравченко), очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, а вместе с этим и высокую должность в Москве. Но Витя (Михаил Пореченков) узнаёт, что вместе с деловыми партнёрами в Полярный проникла китайская мафия, которая использует работу завода как прикрытие для своей нелегальной деятельности. Сможет ли Витя раскрыть и одолеть преступную группировку? Осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти Полярный?

«В этот раз съемки получились особенно насыщенными: много экспедиций, трюков. Вся съемочная группа проделала огромную работу, чтобы вернуть зрителя в любимый Полярный. В новом сезоне моему герою придется столкнуться с мафиозной группировкой и пройти проверку на прочность. Что из этого получится — увидим совсем скоро», — говорит Михаил Пореченков.

Режиссером проекта выступил Радик РахимовАльфаРомео»). Съемки проходили не только в снежном Кировске (Мурманская область), но и в городе Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). Съемочная группа постоянно боролась со стихией: зимой работала в минус 20, согревалась грелками и наблюдала северное сияние, а летом – выживала в плюс 37 в душных павильонах. Без везения тоже не обошлось: снег в Кировске пролежал ровно столько, сколько было и нужно — до финального дня съемок. На следующий же день все растаяло, и там, где еще вчера ездили снегоходы и собачьи упряжки, воды было уже по щиколотку. «Были и самосвалы снега, и лабиринты в сугробах, и взрывы, и дрифт по заснеженным дорогам, и падающие из окон диваны, и мини-экспедиция в Салехард, где в конце апреля минус двадцать. Одним словом — "Полярный", такой же добрый, веселый и теплый. Городок, который не хочет тебя отпускать», — добавляет шоураннер Дмитрий Малина.
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Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии фотографии
Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии фотографии
Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии фотографии
Михаил Пореченков спасает «Полярный» от китайской мафии фотографии
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