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Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!»

6 августа
2024 год

Новости кино >>
6 августа 2024
Премьера продолжения комедийного сериала «Галя, у нас отмена!» состоится 26 августа на СТС. К команде проекта производства KEYSTONE PRODUCTION присоединились Алена Хмельницкая, Иван Жвакин и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович, сообщает пресс-служба телеканала.

Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!»
фото: пресс-служба СТС

По сюжету экс-супруга (Александра Флоринская) директора гипермаркета (Максим Лагашкин) возглавляет всю сеть. Чтобы осовременить «Мой Эверест», она приглашает в команду кризисного менеджера Яна (Иван Жвакин). Пока амбизиозный парень модернизирует гипермаркет, его сотрудники разбираются с личной жизнью: директор выясняет отношения с бывшей, Фил (Артем Кошман) пытается вернуть Асю (Дарья Петриченко), а замдиректора Марго (Настасья Самбурская) скрывает роман с грузчиком (Алексей Кривеня) от мамы (Алена Хмельницкая).

«Мой герой хочет доказать маме Марго, что он не просто грузчик, а человек с большим будущим, достойный ее дочери. Он на этом зациклен, поэтому, конечно, допускает много ошибок. У меня в жизни вышло все наоборот: мы с тещей дружим. Сразу нашли общий язык, так что мне в этом плане очень повезло», — признается Алексей Кривеня.

Во втором сезоне художники обновили декорации гипермаркета: по сюжету Ян придумывает креативные акции с инновационными гаджетами. Например, устанавливает умную витрину (постамат, позволяющий с помощью QR-кода отправить товар сразу на кассу) и голограмму звезды, говорящей с покупателями. «Ян не стоит на месте, постоянно хочет привнести что-то новое даже вопреки. В коллективе его не особо принимают, потому что лезет в чужой монастырь со своими правилами. Мне же кажется, он просто любит и знает свое дело», — делится Иван Жвакин.

Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!»
фото: пресс-служба СТС

Одна из масштабных сцен сезона — фантазия на тему «черной пятницы». По сюжету герои представляют алчных покупателей в виде зомби, готовых в погоне за скидкой даже покусать сотрудников гипермаркета. Персонажи не только бегали от зомби, но и ловили шестьдесят пять куриц по всему торговому залу. Кроме специалиста по птицам, в новом сезоне приглашали скульптора, который слепил лицо Фила из десяти килограммов фарша. Режиссерами проекта выступили Максим Зыков и Мехрали Пашаев.
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Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!» фотографии
Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!» фотографии
Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!» фотографии
Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!» фотографии
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