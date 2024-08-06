Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13»



фото: компания «Кинологистика»

В сети появился трейлер индонезийского хоррора «». В российский прокат фильм выпустит компания «Кинологистика» 5 сентября.По сюжету курортный экспресс №13 полон счастливых пассажиров, которые предвкушают отличную поездку на побережье. Две сестры кадрят симпатичного проводника, компания молодежи распевает песни, начальник поезда отмечает первую поездку по новому участку дороги с богатым инвестором в бизнес-классе. Что может пойти не так? Все, если знать, что рельсы были проложены через места, где обитают демоны. До пункта назначения поезд должен пройти через пять тоннелей, и в каждом из них беззаботных пассажиров поджидает сама смерть.Режиссером фильма выступил, автор хоррор-франшизы «». В картине снялисьи другие.