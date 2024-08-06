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Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13»

6 августа
2024 год

Новости кино >>
6 августа 2024

В сети появился трейлер индонезийского хоррора «Пункт назначения. Поезд №13». В российский прокат фильм выпустит компания «Кинологистика» 5 сентября.



По сюжету курортный экспресс №13 полон счастливых пассажиров, которые предвкушают отличную поездку на побережье. Две сестры кадрят симпатичного проводника, компания молодежи распевает песни, начальник поезда отмечает первую поездку по новому участку дороги с богатым инвестором в бизнес-классе. Что может пойти не так? Все, если знать, что рельсы были проложены через места, где обитают демоны. До пункта назначения поезд должен пройти через пять тоннелей, и в каждом из них беззаботных пассажиров поджидает сама смерть.

Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13»
фото: компания «Кинологистика»

Режиссером фильма выступил Ризал Мантовани, автор хоррор-франшизы «Кунтиланак». В картине снялись Хана Маласан, Зара Леола, Фадли Файсал, Кики Нарендра и другие.
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Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13» фотографии
Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13» фотографии
Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13» фотографии
Демоны в тоннеле: вышел трейлер хоррора «Пункт назначения: Поезд №13» фотографии
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