Юрий Стоянов сыграет бывшего олимпийского чемпиона по фехтованию в продолжении фильма «На острие»

«На острие-2» — это совершенно новая история, хотя в фильме сохранится часть персонажей, и зрители снова смогут увидеть уже полюбившихся героев. В картине появится новый главный мужской персонаж — бывший олимпийский чемпион по фехтованию с уникальным прошлым, но унылым настоящим, из которого ему
предстоит выбраться. Эта роль специально написана для Юрия Стоянова, который уже дал свое согласие на участие. Интересно, что Юрий Стоянов, помимо своей успешной актерской карьеры, является мастером спорта СССР по фехтованию на саблях.
«Фильм "На острие" о российских талантливых саблистках, роли которых блестяще исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская. История противостояния двух великих спортсменок стала настолько яркой и эмоциональной, что не только привлекла внимание зрителей, вызвала невероятный поток публикаций и телевизионных репортажей, но и способствовала возникновению в России новых секций по фехтованию. Некоторые из них были названы в честь нашего фильма – "На острие". Вдохновленные успехом первого фильма, мы счастливы делать продолжение», — говорит продюсер ленты Елена Гликман.
Автором сценария фильма выступает Михаил Дегтярь, который также является продюсером проекта. «Вся моя жизнь так или иначе связана с фехтованием. Это великий вид спорта, и я счастлив, что в свое время жизнь связала меня с ним. И для меня принципиально важно, что новый фильм — не повтор, не калька первой части, а совершенно иная история. Мы сначала придумали новый конфликт, новую коллизию, нового героя, и убедившись, что это интересно, что это однозначно привлечет зрителя и вызовет его эмпатию, приняли решение о запуске второго фильма. Это личная история и она нас увлекла. Уверен, что и зрителей будущего фильма эта история увлечет», — подчеркивает Дегтярь.
Фильм «На острие» стал фильмом закрытия Московского международного кинофестиваля. Планируется, что «На острие-2» также будет представлен на различных смотрах и выйдет в прокат в 2026 году.
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