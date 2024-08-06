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«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев

6 августа
2024 год

Новости кино >>
6 августа 2024

В сети появился трейлер анимационного фильма «Как приручить бизона», который компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 22 августа. Главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев, уточняет пресс-служба ЦПШ.



Это история об оставшихся без родителей Мэри и Томе, которые на океанском лайнере прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране, где их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. В поисках нового дома они столкнутся с коварными злодеями, познакомятся с неожиданными союзниками и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.

«Как приручить бизона» — это охота за сокровищами, но нематериальными: это история о поиске себя, своего места и близких по духу людей. Режиссерами выступили Педро Солис Гарсиа и Хуан Гарсиа. Создатели фильма хотели показать не классический дикий запад, который всем представляется засушливым и пустынным, а его другую сторону — красочную и полную разнообразной природы. Сценарист и продюсер Хорди Гасалл проехал на машине по тому же маршруту, что и главные герои фильма. Работу над картиной можно оценить в 972 000 часов компьютерного времени. В оригинальной версии картины персонажей озвучивают Алиша Уэйр, Жауме Сола, Шон Бин, Стивен Грэм и Джемма Артертон.

«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев
фото: Централ Партнершип

Музыка — одна из главных особенностей фильма. Композитор Фернандо Веласкес создал саундтрек с кельтскими нотками, придающими истории особую атмосферу сказки. Всего для создания анимационного фильма потребовались три года работы и более 200 человек.
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Как приручить бизона

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«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев фотографии
«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев фотографии
«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев фотографии
«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев фотографии
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