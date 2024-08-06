«Мы хорошие!»: вышел трейлер мультфильма «Как приручить бизона», в котором главных героев озвучили Ева Смирнова и Рузиль Минекаев

что почитать?

Лайфстайл Настя Задорожная впервые стала мамой Актриса поделилась фотографией малыша

Интервью Джейми Ли Кёртис: «Истории о людях, объединяющихся ради общей цели, — самые захватывающие» Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт

Новости кино Не новое, а заново: Юрий Чурсин, Валентина Ляпина и Антон Рогачёв в трейлере сериала «Этерна» Премьера состоится на Кинопоиске в 2025 году

Новости кино Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым В широкий прокат фильм выйдет в следующем году

Главная тема Планета Железяка: Психопаты и где они обитают во вселенной «Бордерлендс» Разбираемся в нарративе игровой вселенной, перенесенной на киноэкраны

Новости кино Киану Ривз, Терминатор и нежить против ядерного апокалипсиса: главные новости аниме за неделю Там чудеса, акулка бродит — и кто-то без трусов сидит