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Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы

7 августа
2024 год

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7 августа 2024
Стартовали съемки сериала Анны Курбатовой «16 лет и 9 месяцев». В десятисерийном драмеди играют Дарья Матвеева, Олег Савостюк, Юлия Александрова, Кирилл Гребенщиков, Денис Косиков, Валентина Карташева, Александра Флоринская и Анатолий Кот, уточняет пресс-служба телеканала ТВ-3.

Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам режиссера и автора идеи Анны Курбатовой, «это довольно сложный проект. По сюжету главная героиня, 16-летняя школьница Тоня, беременеет. Конечно же, это становится для нее шоком. И эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи. Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений – главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного. И он в свою очередь метафорически является ребенком внутри каждого из нас. Ребенком, с которым мы должны договориться, которого мы должны полюбить, принять и таким образом решить собственные проблемы».

Главной героине Тоне 16 лет, она отличница, занимается танцами и сходит с ума от главного красавца школы – Семена. Чтобы ему понравиться, девушка пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней – просто развлечение, а для Тони – первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна. Девушка никому не может признаться в случившемся и оказывается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно становится одноклассник Тони – Митя. Под гнетом осуждения со стороны родителей и общественности героине придется пройти трудный путь.

Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Олега Савостюка «эта история заинтересовала в первую очередь своей свежестью. Редко читаешь сценарий и видишь живых персонажей с понятными переживаниями. Я играю восемнадцатилетнего парня Семена. Для меня это как раз один из тех персонажей, из-за которых я люблю мою профессию. Непохожий на меня, совсем другой. Самое сложное – правильно провести его через всю историю, не сделав подонком. Показать парня, который, как и все мы, просто хочет любви, но в этом возрасте ему сложно разобрать цвета, мысли, чувства, поэтому с ним и происходит то, что происходит». А Дарья Матвеева считает, что ее «героиня проходит жесткую школу жизни. Из-за одной "глупой ошибки" весь ее понятный мир с любящей семьей, друзьями, хорошими оценками и понятным будущим начинает рушиться с какой-то невероятной скоростью. И в этом водовороте резко возникших и только прибавляющихся проблем она знакомится с "реальностью", в которой нужно самостоятельно их решать, отвечать на сложнейшие вопросы, быть сильной. Ее путь для меня – это набор уроков, порой более важных, чем то, что преподают в школе, где и происходит немалая часть действия сериала».

Съемки проходят в Москве. Второй съемочный блок состоится в осенне-зимний период. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Гризенко и художник-постановщик Мария Акопова. Премьера на ТВ-3 запланирована на 2025 год.

Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

«История предлагает зрителям взглянуть на проблему подростковой беременности с разных сторон, показать не только трудности, с которыми сталкиваются молодые девушки, но и поддерживающую, любящую семью, которая рядом в такие моменты. Для меня эта история в первую очередь о семье и безусловной любви. Я надеюсь, что этот проект поможет многим семьям найти общий язык и преодолеть трудные моменты вместе. Я играю маму беременной девочки – Тони. Моя героиМоя героиня сталкивается с непростыми испытаниями и вынуждена пересмотреть свои взгляды на жизнь и воспитание детей. За девять месяцев она проходит большой путь», — рассказала Юлия Александрова.
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Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы фотографии
Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы фотографии
Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы фотографии
Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы фотографии
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