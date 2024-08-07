Юлии Александровой досталась роль матери беременной старшеклассницы

По словам режиссера и автора идеи Анны Курбатовой, «это довольно сложный проект. По сюжету главная героиня, 16-летняя школьница Тоня, беременеет. Конечно же, это становится для нее шоком. И эта история полностью меняет не только жизнь Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи. Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений – главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного. И он в свою очередь метафорически является ребенком внутри каждого из нас. Ребенком, с которым мы должны договориться, которого мы должны полюбить, принять и таким образом решить собственные проблемы».
Главной героине Тоне 16 лет, она отличница, занимается танцами и сходит с ума от главного красавца школы – Семена. Чтобы ему понравиться, девушка пытается казаться старше и врет, что давно встречается с парнями. Но для Семена свидание с Тоней – просто развлечение, а для Тони – первый раз. Через пару недель она узнает, что беременна. Девушка никому не может признаться в случившемся и оказывается совсем одна перед сложнейшим выбором. Единственным, кто подставил плечо, неожиданно становится одноклассник Тони – Митя. Под гнетом осуждения со стороны родителей и общественности героине придется пройти трудный путь.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Олега Савостюка «эта история заинтересовала в первую очередь своей свежестью. Редко читаешь сценарий и видишь живых персонажей с понятными переживаниями. Я играю восемнадцатилетнего парня Семена. Для меня это как раз один из тех персонажей, из-за которых я люблю мою профессию. Непохожий на меня, совсем другой. Самое сложное – правильно провести его через всю историю, не сделав подонком. Показать парня, который, как и все мы, просто хочет любви, но в этом возрасте ему сложно разобрать цвета, мысли, чувства, поэтому с ним и происходит то, что происходит». А Дарья Матвеева считает, что ее «героиня проходит жесткую школу жизни. Из-за одной "глупой ошибки" весь ее понятный мир с любящей семьей, друзьями, хорошими оценками и понятным будущим начинает рушиться с какой-то невероятной скоростью. И в этом водовороте резко возникших и только прибавляющихся проблем она знакомится с "реальностью", в которой нужно самостоятельно их решать, отвечать на сложнейшие вопросы, быть сильной. Ее путь для меня – это набор уроков, порой более важных, чем то, что преподают в школе, где и происходит немалая часть действия сериала».
Съемки проходят в Москве. Второй съемочный блок состоится в осенне-зимний период. За визуальную составляющую отвечают оператор Илья Гризенко и художник-постановщик Мария Акопова. Премьера на ТВ-3 запланирована на 2025 год.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«История предлагает зрителям взглянуть на проблему подростковой беременности с разных сторон, показать не только трудности, с которыми сталкиваются молодые девушки, но и поддерживающую, любящую семью, которая рядом в такие моменты. Для меня эта история в первую очередь о семье и безусловной любви. Я надеюсь, что этот проект поможет многим семьям найти общий язык и преодолеть трудные моменты вместе. Я играю маму беременной девочки – Тони. Моя героиМоя героиня сталкивается с непростыми испытаниями и вынуждена пересмотреть свои взгляды на жизнь и воспитание детей. За девять месяцев она проходит большой путь», — рассказала Юлия Александрова.
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