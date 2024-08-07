Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко

«Может, это будет звучать слишком романтично, но зато правдиво. За пару лет до того, как мне прислали сценарий сериала, я загадал желание сыграть именно Павла I. И мое удивление было достаточно сильным, когда мне сделали такое предложение. Я подумал: "Ого! Неужели?!". Поэтому, грубо говоря, я уже был в материале и представлял, что это за личность. Почему вообще возникло такое желание? Я сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе. Кроме того, тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в абсолютном восхищении от невероятных кадров "Павла Первого", которые уже видел на съемках», — поделился своими впечатлениями Денис Власенко.
Павла Первого называют самодуром и даже безумцем, но его характер и история гораздо глубже, чем та маска, которой незаслуженно наделили его потомки. Отчужденность матери, неприятие двора и бесконечные попытки разобраться, кто и почему на самом деле убил его отца, сформировали личность глубоко трагическую. Став императором после долгих лет ожидания, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат.
фото: пресс-служба ИРИ
«Наш "Павел Первый" – это история не про человека, который стремится к власти, не про человека, который обретает эту власть и не про несчастного человека во власти, а это камерная история про взаимоотношения Павла со своей матерью – Екатериной Второй. И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал – не философские размышления на тему решений Павла, а это его история жизни от пяти лет до самого конца. Главный триггер сюжета – Павел не знает, кто убил его отца, и было ли это убийство вообще. Его расследование будет одним из главных магнитов для зрительского внимания. Мы много снимали в Петербурге, в Ростове "делали" старую Москву, съемки проходили и в самой столице, где были выстроены сногсшибательные декорации, в которых, куда ни повернись, все дышало восемнадцатым веком, ну или нашим представлением о красоте того времени», — рассказал режиссер Александр Котт.
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