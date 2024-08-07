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Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко

7 августа
2024 год

Новости кино >>
7 августа 2024
Александр Котт закончил съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко в титульной роли. Согласно пресс-службе ИРИ, в сериале, создаваемом Первым каналом и компаниями Cosmos studio и Look Film при поддержке Института развития интернета, также приняли участие Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева, Ольга Бодрова, Полина Филоненко, Сергей Барковский, Владимир Храбров, Дарья Алыпова и Марьяна Кирсанова.

«Павел. Первый и последний»


«Может, это будет звучать слишком романтично, но зато правдиво. За пару лет до того, как мне прислали сценарий сериала, я загадал желание сыграть именно Павла I. И мое удивление было достаточно сильным, когда мне сделали такое предложение. Я подумал: "Ого! Неужели?!". Поэтому, грубо говоря, я уже был в материале и представлял, что это за личность. Почему вообще возникло такое желание? Я сочувствовал и крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе. Кроме того, тот период был абсолютно шекспировский по страстям, и мне попросту хотелось хотя бы киношно, но попасть в ту эпоху. Абсолютно не пожалел, я в абсолютном восхищении от невероятных кадров "Павла Первого", которые уже видел на съемках», — поделился своими впечатлениями Денис Власенко.

Павла Первого называют самодуром и даже безумцем, но его характер и история гораздо глубже, чем та маска, которой незаслуженно наделили его потомки. Отчужденность матери, неприятие двора и бесконечные попытки разобраться, кто и почему на самом деле убил его отца, сформировали личность глубоко трагическую. Став императором после долгих лет ожидания, Павел стремился избавиться от вседозволенности дворянства и улучшить жизнь крепостных и простых солдат.

Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко
фото: пресс-служба ИРИ

«Наш "Павел Первый" – это история не про человека, который стремится к власти, не про человека, который обретает эту власть и не про несчастного человека во власти, а это камерная история про взаимоотношения Павла со своей матерью – Екатериной Второй. И это очень интересный акцент, в котором переливаются невероятные грани, где одновременно есть любовь и ненависть, желание жизни и смерти, терпение и страдание. При этом сериал – не философские размышления на тему решений Павла, а это его история жизни от пяти лет до самого конца. Главный триггер сюжета – Павел не знает, кто убил его отца, и было ли это убийство вообще. Его расследование будет одним из главных магнитов для зрительского внимания. Мы много снимали в Петербурге, в Ростове "делали" старую Москву, съемки проходили и в самой столице, где были выстроены сногсшибательные декорации, в которых, куда ни повернись, все дышало восемнадцатым веком, ну или нашим представлением о красоте того времени», — рассказал режиссер Александр Котт.
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Павел. Первый и последний

фотографии >>
Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко фотографии
Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко фотографии
Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко фотографии
Подошли к концу съемки исторической драмы «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко фотографии
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