Денис Власенко перенесет сознание Виталия Хаева в умный гаджет

По сюжету талантливый айтишник Гриша (Власенко) работает с новейшими технологиями и мечтает представить своё главное изобретение на всероссийском чемпионате по битве роботов. Это уникальный робот-петух, которым можно управлять с помощью сознания. Петух всех сражает наповал. Однако Грише отказывают: ведь он — сын знаменитого крестного отца русской мафии по прозвищу Бес (Хаев). Теперь у Гриши появляется мечта — стереть из баз данных всю информацию, связывающую его с криминальным папашей. Но для этого нужна крупная сумма денег. Встреча отца с сыном происходит совершенно неожиданно. После неудачного побега из тюрьмы Бес впадает в кому. Но организаторов побега интересуют сто миллионов долларов, спрятанные преступником. Местоположение этого клада кроме Беса может знать лишь один человек — единственный сын Гриша. Гала (Самбурская) готова на все, чтобы выпытать у Гриши ценную информацию. Находясь перед реальной угрозой, Гриша придумывает способ выкрутиться: с помощью своей разработки он переселит сознание отца в умный гаджет и узнает ответ. Несмотря на то, что «Нейробатя» оказался в руках сына, он не торопится раскрывать свои секреты.
«Не хочется описывать Гришу общими словами, но, думаю, что его образ знаком каждому. Молодой талантливый парень мечтает о больших свершениях, но много чего боится. И, конечно, ему не хватает человека рядом, который мог бы ему просто сказать "ты молодец, продолжай"! Из-за всех этих передвижений сознания между гаджетами может показаться, что наша история сказочная. Но, мне кажется, что сюжет наоборот очень житейский и даже злободневный. Мы уже привыкли общаться через разные гаджеты, а связывает нас иногда и правда только блютуз. Надеюсь, что наш фильм покажет ценность настоящей, реальной связи между людьми», — рассказал Денис Власенко.
Это уже вторая совместная работа режиссера Виталия Дудки и Дениса Власенко после «Юры дворника». Главные роли в фильме также исполнят Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачев, блогеры Wylsacom, Даня Крастер, олимпийская чемпионка Александра Трусова и призер чемпионата России Макар Игнатов. Главным аттракционом станет специально разработанный для проекта аниматроник — тот самый робот-петух. Его изготовили те же специалисты, что и Робогозина для «Кибердеревни». Управлять роботом и обслуживать его на площадке будет команда из пяти человек. Съемки начались в Сергиевом Посаде в воссозданной деревне староверов, а остальное действие роуд-муви будет происходить в Москве и Подмосковье.
«Нейробатя». Фичуретка
Валентина Ляпина, играющая глухую девушку, при подготовке к роли ходила в берушах и общалась со всеми только через текст в телефоне или с помощью жестов. По словам актрисы, «Пелагея живет в поселении староверов, где люди полностью отказались от новых технологий. Год назад девушка потеряла слух и стала более отстраненной и закрытой. Пока я готовилась к роли, я попробовала, какого это — ничего не слышать. Я ни с кем не разговаривала на площадке и ходила в наушниках. В какой-то момент я даже не поняла, что мы начали снимать — и в первом дубле играла прямо в наушниках! Это был очень сложный опыт, от тишины и белого шума у меня разболелась голова. Сыграть Пелагею — определенный вызов для меня. Такого рода роли у меня еще не было, поэтому я решила не упускать шанс поучаствовать в проекте».
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