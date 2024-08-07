Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева

По сюжету мини-сериала Алена счастливо замужем за Иваном, и у них большие планы на будущее. Все меняется, когда супруга неожиданно увольняют с работы. Друг предлагает ему поехать на буровую – всего полгода вдали от дома, зато хороший заработок. Там он бесследно пропадает. Спустя время в одном из телерепортажей Алена видит человека, очень похожего на Ивана, но он представлен генеральным директором сети кофеен. Героиня решает приехать в областной центр, чтобы во всем разобраться, и подтверждает свои догадки: бизнесмен Роман – это действительно ее муж. Только он абсолютно не помнит Алену.
Маргарита Шабардыгина «уверена, что каждая женщина, которая по-настоящему любит своего мужчину, боролась бы до последнего, чтобы вернуть его в семью, особенно в такой ситуации, как в проекте. Я считаю, что, если есть хоть один маленький шанс, что все получится, его ни в коем случае нельзя упускать».
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