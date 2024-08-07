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Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева

7 августа
2024 год

Новости кино >>
7 августа 2024
Маргарита Шабардыгина и Иван Зайцев исполнили главные роли в четырехсеийной мелодраме Павла Снисаренко «Верная жена», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету мини-сериала Алена счастливо замужем за Иваном, и у них большие планы на будущее. Все меняется, когда супруга неожиданно увольняют с работы. Друг предлагает ему поехать на буровую – всего полгода вдали от дома, зато хороший заработок. Там он бесследно пропадает. Спустя время в одном из телерепортажей Алена видит человека, очень похожего на Ивана, но он представлен генеральным директором сети кофеен. Героиня решает приехать в областной центр, чтобы во всем разобраться, и подтверждает свои догадки: бизнесмен Роман – это действительно ее муж. Только он абсолютно не помнит Алену.

Маргарита Шабардыгина «уверена, что каждая женщина, которая по-настоящему любит своего мужчину, боролась бы до последнего, чтобы вернуть его в семью, особенно в такой ситуации, как в проекте. Я считаю, что, если есть хоть один маленький шанс, что все получится, его ни в коем случае нельзя упускать».
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Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева фотографии
Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева фотографии
Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева фотографии
Маргарита Шабардыгина стала «Верной женой» Ивана Зайцева фотографии
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