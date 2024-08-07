Никита Панфилов закончил работу в четвертом сезоне «Лихача»

Завершились съемки четвертого сезона детектива «Лихач». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, Никита Панфилов в 30-серийном продолжении вновь предстанет в образе Сергея Сотникова.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Панфилова, «четвертый сезон будет интересен не историями Лихача, а историями людей вокруг него. Это довольно необычно. Мой персонаж всем вокруг помогает – дочке, отцу, бывшему коллеге Кубатко. В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Но несмотря на то, что история получилась довольно размеренной, не обошлось без классических экшен-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно».
В новых сериях Сотников начнет жизнь с чистого листа, но гонки и лихая езда по-прежнему в его сердце. Он с удовольствием участвует в гонках на мотоциклах по горным трассам Сочи и проводит время с различными красотками, отдыхая в известном байкерском баре «Бензобак». Однажды Лихач становится случайным участником событий, повлекших за собой запутанное и увлекательное расследование, которое начнется с самоубийства давней знакомой Сотникова и будет длиться на протяжении всего сезона. Лихачу и его коллегам придется охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, приехавшего на курорт ради заработков, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать хитроумное преступление, задуманное заезжими участниками кулинарного конкурса, найти убийцу андерграундного театрального режиссера, который планирует ставить современную пьесу, и многое другое.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Режиссеру сериала Олегу Ларину«нравится история, которую мы рассказываем зрителю в четвертом сезоне. Вызов, с которым столкнется наш герой, неожиданный и очень драматичный. Лихач, который привык решать все самостоятельно, отдавать приказы, на протяжении всего сезона вынужден подчиняться. Работа рядовым опером станет для Сотникова мощным психологическим испытанием. В четвертом сезоне вокруг Лихача развернутся загадочные события – гибель старой знакомой, авария, в которую попадает отец, смертельная опасность, нависшая над его дочерью Алисой, – все это потребует от нашего героя пересмотреть взгляды на жизнь. В этом сезоне к нашей команде присоединился известный певец и актер Денис Клявер, которому предстоит исполнить роль своеобразного антагониста главного героя. Разумеется, вместе с Денисом в проект пришли новая музыка и песни. На мой взгляд, одна из песен, вошедших в саундтрек – потенциальный хит. В нашей истории, как всегда, будет много моря, солнца, красивых девушек. В ней будет много юмора, но и опасностей, с которыми сталкиваются наши герои, будут по-прежнему нести в себе смертельную угрозу. Одно могу сказать точно: новое возвращение Лихача на экраны никого из зрителей не оставит равнодушным».
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