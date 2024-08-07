История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх»

В сети появился трейлер фильма о культовой группе «Руки вверх
» режиссёра Аскара Узабаева
(«Тёща
»).
«Руки вверх»
Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? От робких песен о любви и попыток попасть на радио до переполненных стадионов и бешеной популярности: новый музыкальный блокбастер погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова
и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения.
«Когда делишься чем-то личным и важным, нужно быть очень осторожным, ведь воспоминания невозможно достоверно зафиксировать, их можно лишь постараться воспроизвести
, — считает Сергей Жуков. — Наша задача — максимально погрузить зрителя в декорации моей жизни, в те эмоции, которые я испытывал. Конечно, я не могу запустить всех в свою голову, но я отдам все, что есть в моём сердце. Для меня очень важно, что съемки проходили и в Димитровграде — месте, где я родился, и где началась история группы «Руки Вверх!». Тогда я и подумать не мог, что мои песни будут собирать стадионы, а уж тем более, что обо мне будут снимать кино. Наш фильм — это рассказ о том, что бывает, когда ты очень любишь свое дело и очень чего-то хочешь. 27 лет мы на сцене, и всё это время мы планируем уместить в одно красивое кино
».
Главные роли исполнили Владислав Прохоров
, Илья Русь
, Валентина Ляпина
, Сергей Жуков, Энджел Жуков
, Алексей Потехин
, Регина Бурд
, Александр Обласов
, Артем Осипов
, Фёдор Лавров
и Анастасия Кувшинова
.
«Для меня проект о группе «Руки Вверх!» стал одним из самых главных в начале моей актерской карьеры
, — рассказал Влад Прохоров, исполнитель роли Сергея Жукова. — Зритель увидит неподдельные эмоции, те события, которые происходили с группой. И все это будет рассказано по-настоящему, искренне и с большой любовью. Для меня этот проект важный еще и потому, что здесь была не просто актерская работа, а именно полноценное перевоплощение в легендарного человека – Сергея Евгеньевича Жукова.
У меня была задача передать все максимально как было. Помогало, что Сергей Евгеньевич присутствовал на съемочной площадке, и я мог лично спросить – как и что мне сделать. Я максимально вживался в роль и не выходил из нее на протяжении всего съемочного процесса. Я постоянно искал в разных источниках то, что помогало бы мне копать глубже, при этом я понимал, что мы с Сергеем Евгеньевичем безумно похожи внутренне и совершено одинаковы.
Каждый, кто посмотрит «Руки Вверх», узнает, как это было, окунется в прошлые годы, когда все слушали эти песни, танцевали свои первые медляки, влюблялись, целовались. Зрителя здесь ждет только одно – безграничное удовольствие от просмотра
».
Выход ленты в широкий прокат запланирован на 10 октября 2024 год.
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