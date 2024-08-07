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История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх»

7 августа
2024 год

Новости кино >>
7 августа 2024
В сети появился трейлер фильма о культовой группе «Руки вверх» режиссёра Аскара УзабаеваТёща»).

«Руки вверх»

Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения? От робких песен о любви и попыток попасть на радио до переполненных стадионов и бешеной популярности: новый музыкальный блокбастер погрузит зрителя в личные переживания Сергея Жукова и расскажет историю создания любимых хитов, объединяющих поколения.

«Когда делишься чем-то личным и важным, нужно быть очень осторожным, ведь воспоминания невозможно достоверно зафиксировать, их можно лишь постараться воспроизвести, — считает Сергей Жуков. — Наша задача — максимально погрузить зрителя в декорации моей жизни, в те эмоции, которые я испытывал. Конечно, я не могу запустить всех в свою голову, но я отдам все, что есть в моём сердце. Для меня очень важно, что съемки проходили и в Димитровграде — месте, где я родился, и где началась история группы «Руки Вверх!». Тогда я и подумать не мог, что мои песни будут собирать стадионы, а уж тем более, что обо мне будут снимать кино. Наш фильм — это рассказ о том, что бывает, когда ты очень любишь свое дело и очень чего-то хочешь. 27 лет мы на сцене, и всё это время мы планируем уместить в одно красивое кино».

История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх»

Главные роли исполнили Владислав Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.

«Для меня проект о группе «Руки Вверх!» стал одним из самых главных в начале моей актерской карьеры, — рассказал Влад Прохоров, исполнитель роли Сергея Жукова. — Зритель увидит неподдельные эмоции, те события, которые происходили с группой. И все это будет рассказано по-настоящему, искренне и с большой любовью. Для меня этот проект важный еще и потому, что здесь была не просто актерская работа, а именно полноценное перевоплощение в легендарного человека – Сергея Евгеньевича Жукова.
У меня была задача передать все максимально как было. Помогало, что Сергей Евгеньевич присутствовал на съемочной площадке, и я мог лично спросить – как и что мне сделать. Я максимально вживался в роль и не выходил из нее на протяжении всего съемочного процесса. Я постоянно искал в разных источниках то, что помогало бы мне копать глубже, при этом я понимал, что мы с Сергеем Евгеньевичем безумно похожи внутренне и совершено одинаковы.
Каждый, кто посмотрит «Руки Вверх», узнает, как это было, окунется в прошлые годы, когда все слушали эти песни, танцевали свои первые медляки, влюблялись, целовались. Зрителя здесь ждет только одно – безграничное удовольствие от просмотра».

Выход ленты в широкий прокат запланирован на 10 октября 2024 год.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.08.2024 - 22:06
18 мне уже и целую меня везде))) теперь и в кино читать далее>>
Всего сообщений: 1
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История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх» фотографии
История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх» фотографии
История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх» фотографии
История легендарной группы: трейлер музыкального блокбастера «Руки вверх» фотографии
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