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Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024
Фэнтези «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи» по циклу ранобэ Мацури Исоры удостоится аниме-адаптации. Об этом на совместном фестивале объявили компания AniplexСтальной алхимик», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне») и издательство Kadokawa. Протагонистку Монику Эверетт озвучит Сая Аидзава (Норн Грейрат из «Реинкарнации безработного» и Аяно Кимисима из «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»). В видеообращении по случаю анонса сэйю поделилась радостью, что ей выпала возможность озвучить столь необычную героиню, и пообещала приложить максимум усилий, чтобы достойно воплотить образ.


Больше всего на свете застенчивая Моника Эверетт обожает точные науки и магические формулы, а вот общение с людьми частенько вводит её в ступор. Чтобы избежать публичных выступлений, гениальная стесняшка осваивает искусство беззвучного колдовства и становится единственной ведьмой в мире, кому такое под силу. По рекомендации наставника Гидеона Резерфорда, Моника входит в группу самых могущественных волшебников «Семь мудрецов», переезжает в горную хижину вместе с котом-фамильяром и посвящает себя исследованиям. Спустя два года отшельничество нарушает коллега Льюис Миллер, явившийся с приказом короля: проникнуть в элитную Академию Серендии и тайно охранять второго принца.

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Оригинальная история публиковалась на страницах пользовательского сайта «Стань писателем» (Shosetsuka ni Naro) с февраля по октябрь 2020-го. Спустя год серию с иллюстрациями Нанны Фудзими выпустило издательство Kadokawa, а чуть позже подоспела манга-адаптация Тоби Таны.

Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке

«Анимация – это результат работы профессионалов в различных областях, поистине всеобъемлющий вид искусства. Я очень тронут тем, что участвую в этом удивительном процессе. Каждый раз, когда я вижу материалы по проекту, меня охватывает восхищение. Надеюсь, что аниме «Молчаливая ведьма» найдет отклик во многих сердцах, — оно и вправду потрясающее», – делится эмоциями автор ранобэ Мацури Исора.

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Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке фотографии
Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке фотографии
Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке фотографии
Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке фотографии
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