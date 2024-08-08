Тишина — друг ворожбы: анонсировали аниме «Молчаливая ведьма» о гениальной колдунье-стесняшке

Фэнтези «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи
» по циклу ранобэ Мацури Исоры
удостоится аниме-адаптации. Об этом на совместном фестивале объявили компания Aniplex
(«Стальной алхимик
», «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
») и издательство Kadokawa
. Протагонистку Монику Эверетт озвучит Сая Аидзава
(Норн Грейрат из «Реинкарнации безработного
» и Аяно Кимисима из «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»). В видеообращении по случаю анонса сэйю поделилась радостью, что ей выпала возможность озвучить столь необычную героиню, и пообещала приложить максимум усилий, чтобы достойно воплотить образ.
Больше всего на свете застенчивая Моника Эверетт обожает точные науки и магические формулы, а вот общение с людьми частенько вводит её в ступор. Чтобы избежать публичных выступлений, гениальная стесняшка осваивает искусство беззвучного колдовства и становится единственной ведьмой в мире, кому такое под силу. По рекомендации наставника Гидеона Резерфорда, Моника входит в группу самых могущественных волшебников «Семь мудрецов», переезжает в горную хижину вместе с котом-фамильяром и посвящает себя исследованиям. Спустя два года отшельничество нарушает коллега Льюис Миллер, явившийся с приказом короля: проникнуть в элитную Академию Серендии и тайно охранять второго принца.
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Оригинальная история публиковалась на страницах пользовательского сайта «Стань писателем
» (Shosetsuka ni Naro) с февраля по октябрь 2020-го. Спустя год серию с иллюстрациями Нанны Фудзими
выпустило издательство Kadokawa, а чуть позже подоспела манга-адаптация Тоби Таны
.
«Анимация – это результат работы профессионалов в различных областях, поистине всеобъемлющий вид искусства. Я очень тронут тем, что участвую в этом удивительном процессе. Каждый раз, когда я вижу материалы по проекту, меня охватывает восхищение. Надеюсь, что аниме «Молчаливая ведьма» найдет отклик во многих сердцах, — оно и вправду потрясающее
», – делится эмоциями автор ранобэ Мацури Исора.
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