В программу фестиваля «Новый сезон» включены работы Дмитрия Тюрина, Антона Маслова и Петра Тодоровского

Спутник телезрителя
5 августа, 23:15, ТВ-3
Интервью
Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем
Интервью
Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт
Новости кино
Второй сезон стартует 26 августа на СТС
Спутник телезрителя
7 августа, 19:25, Кино ТВ
Новости кино
Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи
Новости кино
В широкий прокат фильм выйдет в следующем году
Новости кино
Проект расскажет о личном счастье трех поколений
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