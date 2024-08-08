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В программу фестиваля «Новый сезон» включены работы Дмитрия Тюрина, Антона Маслова и Петра Тодоровского

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024
Объявлена программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет в третий раз с 9 по 14 сентября на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В программу фестиваля «Новый сезон» включены работы Дмитрия Тюрина, Антона Маслова и Петра Тодоровского
фото: пресс-служба фестиваля

В секцию сериалов включено 16 наименований: «Аутсорс» Душана Глигорова, «Мы здесь, чтобы вам помочь» Дмитрия Тюрина и «Урок» Сергея Филатова от Okko, «Гостья» Ивана Петухова и «Чужие деньги» Игоря Твердохлебова от Иви, «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова и «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой от Start, «Жвачка» Александра Цоя, «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского и «Фарма» Марии Кравченко от Premier, «Между нами химия» Карины Чувиковой, «Подростки в космосе» Митрия Семенова-Алейникова и «Челюскин. Первые» Степана Коршунова от Wink, «Первый номер» Клима Козинского, «Танго на осколках» Сергея Сенцова от Kion и «Красная Поляна» Романа Прыгунова от Кинопоиска.

В конкурс игрового кино вошли фильмы «Встретимся вчера» Александра Богуславского (Иви), «Море на двоих» Владимира Рудака (Kion), «Где наши деньги?» Владимира Зинкевича (Кинопоиск) и «Знакомство родителей» Ивана Капитонова (Start).
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