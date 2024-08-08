В программу фестиваля «Новый сезон» включены работы Дмитрия Тюрина, Антона Маслова и Петра Тодоровского

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Интервью Алена Званцова: «Любому человеку важно чувствовать, что он кому-то нужен» Режиссер и сценарист – об «Ячейке общества», взгляде на новое поколение и серьезном разговоре со зрителем

Интервью Джейми Ли Кёртис: «Истории о людях, объединяющихся ради общей цели, — самые захватывающие» Звездная актриса — о мире «Бордерлендс», своей роли и работе с Кейт Бланшетт

Новости кино Алена Хмельницкая станет мамой Настасьи Самбурской в продолжении сериала «Галя, у нас отмена!» Второй сезон стартует 26 августа на СТС

Новости кино Никита Панфилов закончил работу в четвертом сезоне «Лихача» Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи

Новости кино Завершились съемки сиквела «Бати» с Евгением Цыгановым В широкий прокат фильм выйдет в следующем году