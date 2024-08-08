Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти

что почитать?

Владислав Ветров, Елена Николаева и Алексей Розин сыграют в сериале «3+3»

В широкий прокат фильм выйдет в следующем году

Разбираемся в нарративе игровой вселенной, перенесенной на киноэкраны

Планета Железяка: Психопаты и где они обитают во вселенной «Бордерлендс»

Детектив снимали в Санкт-Петербурге и в Сочи

Лайфстайл

«Мне сложно принять то, что у моих ровесников появляются дети»: Стася Милославская о взрослении

Актриса ощущает себя лет на 16