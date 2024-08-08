Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти

По словам режиссера и автора сценария Дарьи Мороз, «это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь и напомнит всем – и людям и ангелам о своем предназначении, о котором они начали забывать в ежесекундной суете. "Неземная" о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле. Это история про то, как близки фантасмагория и реальность, как соседствуют тьма со светом и все это есть части одного целого. "Неземная" — зрительская, гротесковая, черная комедия, населенная яркими персонажами, и рассказывающая, как от любви пробуждается душа современного обычного человека, живущего удобной циничной жизнью. Ведь мы начинаем жить по-настоящему только когда понимаем, что такое любовь и в этой любви есть ответы на все наши вопросы. И еще это история о том, что в бесконечной суете, в мире, в котором очень скоро будет править искусственный интеллект, случаются настоящие чудеса и сотворить эти чудеса может живая душа и большое сердце».
В сериале соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе. По сюжету Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы все прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка. В эпицентре событий оказывается успешный и смертельно уставший от жизни врач-травматолог Михаил. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он еще не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Лично меня эта история зацепила глубиной заложенных мыслей и зрительского месседжа при очень игровой, веселой и легкой подаче в диалогах и ситуациях, — добавляет Дарья Мороз. — Думаю, такие фантазийные истории вообще появляются крайне редко. На мой взгляд, кино стоит снимать только для того, чтобы чудеса случались в сердцах людей. Хорошее кино — это классное лекарство от одиночества и невероятная подпитка для ума и сердца. Мне бы хотелось смотреть именно такое кино — светлое, радостное, веселое, озорное. А еще я верю, что можно принести мечту и свет в мир, если снять об этом кино или написать книгу или картину. Визуализировать мечту о любви. Наверное, поэтому, я за это кино и взялась. Мне бы хотелось дать зрителю понимание, что этот мир не плоский, не одномерный. Я бы хотела, чтобы они почувствовали, что такое очнуться, стряхнуть с себя все наносное и получить абсолютное понимание этого мира через любовь! Да, она может оказаться совсем не такой, какой ты ее себе представлял. Но, когда ты ее чувствуешь — это можно назвать озарением. И это то, ради чего мы живем».
«Я обожаю необычные проекты, проекты в которых я кидаю вызов себе, смогу ли я это сделать и перепрыгнуть саму себя. Мы недавно приступили к съемкам самого яркого, огненного, дьяволически ангельского проекта. Это "Неземная" режиссер Дарья Мороз. Я в восхищении от Даши, каждый день я узнаю и пробую новое благодаря ей. Я делаю безумные вещи, я раскрепощаюсь, я сияю. Это до безумия интересная роль для новых открытий в себе. Для меня она как подарок для нового багажа эмоций и переживаний. Мы с Дашей делаем моего персонажа многослойным, запутанным, но одновременно понятным, ярким и легким. В этом и сложность и беспредельный интерес», — поделилась Елизавета Ищенко.
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