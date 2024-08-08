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Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024
Дарья Мороз приступила к съемкам городского фэнтези «Неземная» производства онлайн-кинотеатра Kion и продюсерской компании «Марс Медиа». Согласно пресс-службе «МТС», в сериале снимаются Елизавета Ищенко, Светлана Иванова, Роза Хайруллина, Лев Зулькарнаев, Роман Евдокимов, Алла Сигалова, Игорь Миркурбанов, Игорь Грабузов, Лаура Пицхелаури, Игорь Черневич, Александр Семчев, Виктор Вержбицкий, Федор Гамалея и Наталья Кудряшова.

Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам режиссера и автора сценария Дарьи Мороз, «это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь и напомнит всем – и людям и ангелам о своем предназначении, о котором они начали забывать в ежесекундной суете. "Неземная" о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле. Это история про то, как близки фантасмагория и реальность, как соседствуют тьма со светом и все это есть части одного целого. "Неземная" — зрительская, гротесковая, черная комедия, населенная яркими персонажами, и рассказывающая, как от любви пробуждается душа современного обычного человека, живущего удобной циничной жизнью. Ведь мы начинаем жить по-настоящему только когда понимаем, что такое любовь и в этой любви есть ответы на все наши вопросы. И еще это история о том, что в бесконечной суете, в мире, в котором очень скоро будет править искусственный интеллект, случаются настоящие чудеса и сотворить эти чудеса может живая душа и большое сердце».

В сериале соединяются жанры романтики и комедии, а действие происходит в большом городе. По сюжету Ангелы Смерти каждый день получают выписку из Большой Книги, в которой расписаны судьбы людей и даты их смерти. Из этих выписок ангелы узнают имена клиентов — людей, которые должны умереть сегодня, а также обстоятельства и причины их смерти. Задача ангелов — находиться рядом с клиентом в момент его смерти и проконтролировать, чтобы все прошло в точности как написано в Большой Книге. Если один человек по какой-то причине не умрет в положенный ему срок или умрет раньше, в балансе мироздания возникает ошибка. В эпицентре событий оказывается успешный и смертельно уставший от жизни врач-травматолог Михаил. Одним обычным вечером, в ничем не примечательном баре, он встречает неземную девушку Асю, в которую без памяти влюбляется. Практически ангела. Он еще не знает, что она — настоящий Ангел. Ангел Смерти. Его смерти.

Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Лично меня эта история зацепила глубиной заложенных мыслей и зрительского месседжа при очень игровой, веселой и легкой подаче в диалогах и ситуациях, — добавляет Дарья Мороз. — Думаю, такие фантазийные истории вообще появляются крайне редко. На мой взгляд, кино стоит снимать только для того, чтобы чудеса случались в сердцах людей. Хорошее кино — это классное лекарство от одиночества и невероятная подпитка для ума и сердца. Мне бы хотелось смотреть именно такое кино — светлое, радостное, веселое, озорное. А еще я верю, что можно принести мечту и свет в мир, если снять об этом кино или написать книгу или картину. Визуализировать мечту о любви. Наверное, поэтому, я за это кино и взялась. Мне бы хотелось дать зрителю понимание, что этот мир не плоский, не одномерный. Я бы хотела, чтобы они почувствовали, что такое очнуться, стряхнуть с себя все наносное и получить абсолютное понимание этого мира через любовь! Да, она может оказаться совсем не такой, какой ты ее себе представлял. Но, когда ты ее чувствуешь — это можно назвать озарением. И это то, ради чего мы живем».

Над сценарием, помимо режиссера, работали Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос и Ксения Мирошник. За визуальную составляющую отвечают оператор Леван Капанадзе и художник-постановщик Светлана Климова.

Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Я обожаю необычные проекты, проекты в которых я кидаю вызов себе, смогу ли я это сделать и перепрыгнуть саму себя. Мы недавно приступили к съемкам самого яркого, огненного, дьяволически ангельского проекта. Это "Неземная" режиссер Дарья Мороз. Я в восхищении от Даши, каждый день я узнаю и пробую новое благодаря ей. Я делаю безумные вещи, я раскрепощаюсь, я сияю. Это до безумия интересная роль для новых открытий в себе. Для меня она как подарок для нового багажа эмоций и переживаний. Мы с Дашей делаем моего персонажа многослойным, запутанным, но одновременно понятным, ярким и легким. В этом и сложность и беспредельный интерес», — поделилась Елизавета Ищенко.
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Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти фотографии
Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти фотографии
Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти фотографии
Дарья Мороз снимает городское фэнтези «Неземная» про Ангелов Смерти фотографии
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