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Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая»

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024
В Екатеринбургском Доме кино состоялась церемония закрытия Третьего Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», проходившего со 2 по 7 августа. Ведущими вечера стали режиссер Константин Статский и теле- и радиоведущая Анна Изюменко, уточняет пресс-служба смотра.

Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая»
фото: пресс-служба фестиваля

Гостям и зрителям были представлены 24 игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Тибета, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. За неделю фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кроме столицы Урала, показы проходили также в Верхнем Тагиле, Первоуральске и Верхне Пышме. В этом году на «Одну шестую» с ведущих мировых фестивалей попали шесть новейших фильмов из Европы и Азии.

В номинации «Лучший национальный игровой дебют» победу одержала лента Ильи Михеева «110», а среди аналогичных неигровых работ — «Мой друг Сега» Артема Гряника. Победителем в категории «Лучший зарубежный игровой дебют» стала картина Фаршада Хашеми «Я, Марьям, дети и еще 26 человек», а в документальной секции — иранский «Реквием по племени» Марджан Хосрави. Гран-При игрового конкурса получил монгольский «Город ветра», таким же призом в документальном сегменте отметили немецкую «Тайну имени». Лучшим дебютом на фестивале признан сценарий Анны Веселовой «Любой ценой».

Читать «Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями

Александру Красновскому и Максиму Зазулину достались награды за операторскую работу в художественной «Кукушке» и «Моем друге Сеге». Лучшим режиссером объявлен Джигми Тринли, снявший тибетскую ленту «Один из четырех». Израильский фильм «Мы втроем» отмечен как «Кино, которое делает нас лучше». Лауреатом в номинации «За эстетику» стал «Край ночи» Андрея Натоцинского. Приз зрительских симпатий получила картина Максима Башорина «ЮДИ: Танец в темноте». Также зрители определили победителя среди серии показов «Фильм о фильме» — им стала лента о создании сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Специальный приз за лучший актерский ансамбль вручили команде картины «78 дней».

Церемонию закрытия посетили председатель Свердловского творческого Союза журналистов Александр Левин, пранкер Лексус (Алексей Столяров), продюсер и режиссер Юрий Дорохин, генеральный директор «Свердловской киностудии» Виктор Шадрин, генеральный продюсер «Свердловской киностудии» Ольга Ерофеева-Муравьева, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов Элла Тухарели, президент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев, Егор Корешков, Андрей Золотарев, Михаил Тройник, Катерина Беккер, Дарья Харченко, Стефан де Дюрфор и продюсер Том Уэллер из Таиланда. Фильмом закрытия стал «Рыжий» Семена Серзина, которого представил автор сценария Савва Минаев.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.08.2024 - 17:49
чтобы понять суть этих загадочных фильмов надо смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
11078 днейГород ветраКрай ночиКукушкаМой друг СегаМы втроёмОдин из четырёхРеквием по племениРыжийСлово пацана. Кровь на асфальтеСлово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильмеЮДИ: Танец в темнотеЯ, Марьям, дети и ещё 26 человек

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Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая» фотографии
Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая» фотографии
Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая» фотографии
Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая» фотографии
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