Фильм Ильи Михеева «110» удостоен приза «Лучший национальный игровой дебют» на фестивале «Одна шестая»

В Екатеринбургском Доме кино состоялась церемония закрытия Третьего Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая», проходившего со 2 по 7 августа. Ведущими вечера стали режиссер Константин Статский и теле- и радиоведущая Анна Изюменко, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Гостям и зрителям были представлены 24 игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Тибета, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии. За неделю фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Кроме столицы Урала, показы проходили также в Верхнем Тагиле, Первоуральске и Верхне Пышме. В этом году на «Одну шестую» с ведущих мировых фестивалей попали шесть новейших фильмов из Европы и Азии.
В номинации «Лучший национальный игровой дебют» победу одержала лента Ильи Михеева «110», а среди аналогичных неигровых работ — «Мой друг Сега» Артема Гряника. Победителем в категории «Лучший зарубежный игровой дебют» стала картина Фаршада Хашеми «Я, Марьям, дети и еще 26 человек», а в документальной секции — иранский «Реквием по племени» Марджан Хосрави. Гран-При игрового конкурса получил монгольский «Город ветра», таким же призом в документальном сегменте отметили немецкую «Тайну имени». Лучшим дебютом на фестивале признан сценарий Анны Веселовой «Любой ценой».
обсуждение >>