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На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца»

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024

У подписчиков медиаплатформы «Смотрим» появился эксклюзивный доступ к ироничному детективу «Весьма непрост» — адаптации американского сериала NBC Universal «Ясновидец», ставшего лауреатом премии People Choice Awards в номинации «Любимая комедия». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

«Весьма непрост»


Главную роль в российской версии популярного шоу исполнил Артур Сопельник. Компанию ему составили Александр Голубев, Олеся Фаттахова, Екатерина Волкова, Ольга Науменко, Екатерина Семенова, Сергей Белоголовцев, Александр Половцев, Сергей Селин и Юрий Кузнецов. По словам режиссера Дмитрия Корявова, создатели решили немножко пошутить и умышленно пригласили звезд «Улиц разбитых фонарей».

Действие разворачивается в приморском городке Дивноморске. Молодой парень по имени Ваня Крутов обладает острым умом, феноменальной памятью и исключительной наблюдательностью. Однажды, посмотрев выпуск теленовостей об ограблении склада, Ваня тут же догадывается, кто на самом деле преступник, но полиция отказывается ему верить, считая, что он сам является соучастником. Чтобы избежать ареста, Ваня использует свои уникальные способности, убеждая всех, что он настоящий экстрасенс. Исполняющая обязанности начальника полиции Карина Викторовна Зорина предупреждает Крутова, что, если его сверхъестественный дар – обман, его будут преследовать по закону. Так Ваня, сам того не ожидая, оказывается на службе в полиции и помогает раскрывать преступления. Однако Крутов – весьма непрост, он воспитан отцом-опером, бывшим полицейским, который развил в сыне феноменальную память и логику. Найдя новое применение для своего таланта, Ване приходится изображать из себя «экстрасенса». Вместе со своим другом Гошей он берется расследовать самые запутанные дела, постоянно попадая в смешные ситуации.

На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Дмитрию Корявову «очень нравится жанр ироничных детективов. Мне кажется, с одной стороны, такой подход позволяет придать фильму черты любимого аудиторией жанра комедии, а с другой – подтянуть дополнительную аудиторию на интригу, детектив и загадку. Ироничный детектив – один из ведущих жанров в мире».

Над российской адаптацией каждой серии «Ясновидца» работали несколько команд – как российские, так и зарубежные сценаристы. «Мы работали с нашими российскими сценаристами, полностью адаптировали сценарий. В своей основе история, конечно, держит американский сюжет, но весь материал был очень глубоко переработан и адаптирован к нашим российским условия, к нашим зрителям. Были отобраны самые интересные эпизоды. Группа из трех сценаристов, включая меня, все переписывала, очень много перепридумывала. У нас был контакт со стороны NBC Universal, который читал наши сценарии. В какой-то момент он сказал, что они получились даже лучше, чем их оригинал», – говорит режиссер.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   8.08.2024 - 17:06
Вот над этим сюжетом пришлось работать с чьей-то помощью )))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Весьма непростУлицы разбитых фонарей-1Ясновидец

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На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца» фотографии
На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца» фотографии
На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца» фотографии
На платформе «Смотрим» вышла российская версия «Ясновидца» фотографии
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