Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»

Действие развернется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам исполнительницы роли Флоры Виктории Исаковой, «это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами. Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: "Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!" Я и говорила, на самом деле. А они мне: "А нам как повезло с мамой!" Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты».
На экране появятся знаковые для эпохи места — в 90-е там кипела жизнь, ломались судьбы, рождались бизнесы и крепли надежды на лучшую жизнь: закрывающийся завод, где предприимчивые новички-коммерсанты продавали все от зубной пасты до гробов, ДК с нарисованными от руки афишами зарубежных фильмов, ночной клуб, где царили свободные нравы, песчаные карьеры, где можно было исчезнуть без следа.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Это были одни из самых замечательных, приятных и интересных актерских съемок, — вспоминает Слава Копейкин, сыгравший старшего брата Петра. — Мы смеялись, мы придумывали, мы были в соавторстве. Мы очень друг друга полюбили. Было очень много сложных сцен. Мне вообще казалось, что у меня что ни смена, что ни сцена, каждый раз — выплеск крайних эмоций. Я переживал перед каждым съемочным днем. Каждый раз думал: "Вот сегодня вот это, как это сделать? Ужас! Я боюсь, потому что не знаю, как я сейчас это сделаю – смогу, нет?". Но приезжали Сережа с Любой, мне что-то говорили, объясняли, мы друг с другом обсуждали, посмеялись, поплакали, потом вошел в кадр и все сделал. Насколько хорошо – уже скажет зритель. Для меня Петр стал действительно подарком, сыграть такую роль — это счастье».
Съемки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Карначик и художник-постановщик Тимофей Рябушинский.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Я в восторге от оператора Дмитрия Карначика, — делится Хетаг Хинчагов, сыгравший Руслана, младшего из братьев. — Было очень много однокадровых сцен, и это огромный операторский труд. И получалось все круто, четко и точно. Потом смотришь на плей-бэке: как же хорошо! А любимая локация — квартира, где живет наша дружная семья — мама, братья и я. Съемки проходили на Чистых прудах в центре Москвы. Это очень старая квартира, в которой бывало невероятно душно. Приходилось иногда выбегать оттуда, чтобы просто набрать побольше кислорода».
«Детей перемен», как и ранее драму «Слово пацана. Кровь на асфальте», можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.ru уже этой осенью, а после выхода всех эпизодов на данных платформах, сериал смогут оценить и зрители НТВ.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Я так сроднился с этой квартирой и с игровой семьей, что внутри стал появляться какой-то семейный уют. Это был новый опыт в моей карьере. Конечно, смены в ночном клубе, на вещевом рынке, в парке принесли отдельное удовольствие. Самые сложные смены были в клубе, но не буду спойлерить», — рассказал Макар Хлебников, воплотивший на экране среднего брата Юру.
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