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Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»

8 августа
2024 год

Новости кино >>
8 августа 2024

В сети появился первый тизер сериала Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен», чьи съемки завершились на днях.

«Дети перемен». Тизер


В восьмисерийной криминальной драме онлайн-кинотеатров Start, Wink.ru и телеканала НТВ сыграли Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Александр Яценко, Сергей Гилев, Макар Хлебников, Артем Быстров, Анна Снаткина, Софья Лебедева, Кузьма Котрелев, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман, Андрей Максимов, Руслан Братов, Любовь Константинова, Александр Матросов, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Дарья Матвеева, Михаил Осташков, Игорь Степашин, Юрий Сисков, Константин Игнатьев, Филипп Дьячков, Мамука Патарава, Алексей Фролов, Дарья Коныжева, Дмитрий Триумфов и Петр Скворцов. За производство сериала отвечает Start при поддержке «НМГ Студии».

Действие развернется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По словам исполнительницы роли Флоры Виктории Исаковой, «это была любовь с первого взгляда и с материалом, и с режиссерами. Когда такое единение случается в кино — это всегда чудо и показатель того, что мы все занимаемся чем-то настоящим. Мне так повезло с молодыми актерами, которые играют моих сыновей. Каждый раз, когда мы встречались на съемочной площадке, мне хотелось их обнимать и говорить: "Боже мой, как мне повезло, что у меня такие дети!" Я и говорила, на самом деле. А они мне: "А нам как повезло с мамой!" Это абсолютно фантастическая штука, потому что и Слава, и Макар, и Хетаг, несмотря на юный возраст, правда большие артисты».

На экране появятся знаковые для эпохи места — в 90-е там кипела жизнь, ломались судьбы, рождались бизнесы и крепли надежды на лучшую жизнь: закрывающийся завод, где предприимчивые новички-коммерсанты продавали все от зубной пасты до гробов, ДК с нарисованными от руки афишами зарубежных фильмов, ночной клуб, где царили свободные нравы, песчаные карьеры, где можно было исчезнуть без следа.

Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Это были одни из самых замечательных, приятных и интересных актерских съемок, — вспоминает Слава Копейкин, сыгравший старшего брата Петра. — Мы смеялись, мы придумывали, мы были в соавторстве. Мы очень друг друга полюбили. Было очень много сложных сцен. Мне вообще казалось, что у меня что ни смена, что ни сцена, каждый раз — выплеск крайних эмоций. Я переживал перед каждым съемочным днем. Каждый раз думал: "Вот сегодня вот это, как это сделать? Ужас! Я боюсь, потому что не знаю, как я сейчас это сделаю – смогу, нет?". Но приезжали Сережа с Любой, мне что-то говорили, объясняли, мы друг с другом обсуждали, посмеялись, поплакали, потом вошел в кадр и все сделал. Насколько хорошо – уже скажет зритель. Для меня Петр стал действительно подарком, сыграть такую роль — это счастье».

Съемки сериала проходили весной и летом 2024 года в Москве, Жуковском, Санкт-Петербурге и Владимире. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Карначик и художник-постановщик Тимофей Рябушинский.

Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Я в восторге от оператора Дмитрия Карначика, — делится Хетаг Хинчагов, сыгравший Руслана, младшего из братьев. — Было очень много однокадровых сцен, и это огромный операторский труд. И получалось все круто, четко и точно. Потом смотришь на плей-бэке: как же хорошо! А любимая локация — квартира, где живет наша дружная семья — мама, братья и я. Съемки проходили на Чистых прудах в центре Москвы. Это очень старая квартира, в которой бывало невероятно душно. Приходилось иногда выбегать оттуда, чтобы просто набрать побольше кислорода».

«Детей перемен», как и ранее драму «Слово пацана. Кровь на асфальте», можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.ru уже этой осенью, а после выхода всех эпизодов на данных платформах, сериал смогут оценить и зрители НТВ.

Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Я так сроднился с этой квартирой и с игровой семьей, что внутри стал появляться какой-то семейный уют. Это был новый опыт в моей карьере. Конечно, смены в ночном клубе, на вещевом рынке, в парке принесли отдельное удовольствие. Самые сложные смены были в клубе, но не буду спойлерить», — рассказал Макар Хлебников, воплотивший на экране среднего брата Юру.
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Слава Копейкин опаздывает на занятия по вокалу в тизере «Детей перемен» фотографии
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