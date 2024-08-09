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Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке»

9 августа
2024 год

Новости кино >>
9 августа 2024
ТНТ и продакшен «3 студия» приступили к съемкам скетчкома «Второй брак», в котором молодую семейную пару играют звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов и актриса и комик Юлия Топольницкая. Режиссером сериала выступила Раиля КаримоваКак Деревянко Ломоносова играл»), уточняет пресс-служба телеканала.

Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке»
фото: пресс-служба ТНТ

По сюжету Арина и Боря любят друг друга, и им хорошо вместе. Потому что все самое скучное, несчастное, грустное и тяжелое они оставили в свои первых «молочных» браках. Второй брак – это место, где можно быть честным, настоящим и – самое главное – неидеальным. Во втором браке можно сэкономить на свадьбе, потому что уже точно знаешь, что она не окупится. Второй брак – это не про носки, трусы, ипотеку, проблемы и трудности. Второй брак – это про любовь. Говорят, идеальных отношений не бывает, но есть те, о которых хочется рассказать людям.

«Скетчком – уникальный жанр. Он не только про юмор, он еще и про компанию. Чтобы тебе хотелось проводить время в компании с этими героями. Так вот, с Борей и Ариной очень хочется проводить время, потому что они подкупают своим отношением к жизни. Вот Арина и Боря гуляют в парке, и Арина отвлекает Борю от телефона, чтобы он посмотрел на шикарную девушку, проходящую мимо. Он в восторге и благодарит Арину, что она обратила его внимание: она у него чудо-жена. Казалось бы, очень просто – но как редко подобное встречается. Поэтому с Ариной и Борей хочется побыть подольше – они все время тебя удивляют, при этом не делая ничего особенного. Казалось бы, так жить может каждый, но живут только они. Потому что это их второй брак, и больше фигней они заниматься не будут. Самые здоровые и смешные отношения – в нашем добром скетчкоме "Второй Брак"», — говорит креативный продюсер Борис Волков.

Кроме того, продюсерами значатся Евгений Перов и Даниил Бердов. В сериале также снимаются Анна Глаубэ, Артем Шевченко, Артемий Мильграм, Ирина Соколова, Алина Васильева, Аскар Нигамедзянов и другие актеры.
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Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке» фотографии
Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке» фотографии
Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке» фотографии
Антон Богданов и Юлия Топольницкая окажутся во «Втором браке» фотографии
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