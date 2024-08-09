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Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа

9 августа
2024 год

Новости кино >>
9 августа 2024
Премьера восьмисерийного приключенческого сериала для всей семьи режиссера Ивана Соснина «Юг» с Ярославом Могильниковым, Надеждой Маркиной и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях состоится 22 августа в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Юг» — это история о зажатом, скромном мальчике, воспитанном бабушкой. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он никогда не видел. Все меняется, когда на свой 14-й день рождения Юг обнаруживает в бабушкином шкафу деньги, которые присылал его отец. С этого момента начинается история большого путешествия Юга в поисках отца. Потенциальные отцы разбросаны по всей России. Югу предстоит пересечь всю страну, чтобы встретиться с каждым. Он посетит самые красивые уголки нашей страны, и конечно, увидит главную достопримечательность России – людей! Проделать такой путь 14-летнему подростку, в принципе, непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать.

«Тема отцов и детей, безотцовщины со мной с самого детства ― я сам вырос без отца, никогда его не видел. И многие свои короткометражные фильмы я посвятил поиску отца. И когда я прочитал сценарий "Юга", то подумал, что это написано, как будто специально под меня. Это было настолько похоже на то, как я все это чувствую и вижу, что я сразу согласился. История Юга показалась мне очень близкой и родной, поэтому я и взялся за эту тематику. Снимать сериалы в жанре роуд-муви ― дорогое удовольствие. Дешевле брать конкретные локации и дублировать их из серии в серию. Роуд-муви подразумевает постоянное движение: новые локации, новые герои, новые транспортные средства и так далее. Мы снимали «Юг» в восьми разных регионах страны, пролетев тысячи километров на самолетах. Можно сказать, что всё прошлое лето мы провели в воздухе, исколесили всю страну, поэтому в каждой серии зрителя ждут новые локации и новые герои», — говорит Иван Соснин.



В сериале также сыграли Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Екатерина Стулова, Максим Стоянов и другие. Автором сценария и креативным продюсером вступил Алим Бесчоков, оператором-постановщиком – Игорь Киселев.
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Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа фотографии
Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа фотографии
Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа фотографии
Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг» 22 августа фотографии
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