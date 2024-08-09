Мила Ершова и Юрий Насонов попадут в параллельную реальность в ромкоме «Сводишь с ума»

Стартовали съемки романтической комедии «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым в главных ролях. Картину снимает Forza Film по заказу «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатра START, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
По сюжету Алиса (Мила Ершова) заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой начинает сбоить зеркало, показывая юной квартирантке параллельную реальность той же самой квартиры. Вот только проживает в этой параллельной реальности не Алиса, а тусовщик Иван (Юрий Насонов). Сумеют ли молодые люди распознать настоящую любовь и по силам ли им окажется объединить свои миры, чтобы встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу?
Режиссер Дарья Лебедева призналась, что, приступая к работе над фильмом, хотела сделать историю о честной любви — картину, после просмотра которой к зрителям возвращается вера в чудо: «Я сама очень люблю смотреть фантастические мелодрамы. Такие фильмы, как "День сурка" или "Зависнуть в Палм-спрингс" — когда мне грустно, они всегда поднимают настроение».
Юрию Насонову нравится его персонаж, однако, чтобы сыграть эту роль, ему пришлось максимально погружаться в себя. «Мне нравится стиль моего Вани — эти очки, костюмчики, примочки. Я чувствую себя в этом комфортно, потому что сам люблю ярко одеваться. Но по жизни я не тусовщик, устраивать вечеринки для меня — что-то новое. Мой Ваня бабник, он немного поломан этим своим опытом. Очень интересно раскрывать с психологической точки зрения, почему такое происходит. Классно, что у нас были репетиции с режиссером, это большая редкость. За это время у нас с Дашей Лебедевой сложился собирательный образ моего персонажа. Даша писала, исходя из своего опыта общения с людьми, а я просто привносил туда немного своего характера».
«Я получил сценарий “Сводишь с ума” от молодых авторов, прочитал его, и мне он очень понравился. Я давно хотел сделать такой ромком, с элементами фэнтези, референсами к которому будут такие проекты, как "Дом у озера" или "Бойфренд из будущего". К сожалению, у нас мало такого материала, поэтому когда ко мне попал сценарий, я сразу загорелся желанием реализовать этот проект. Так мы познакомились с прекрасной Дашей Лебедевой — соавтором сценария и режиссером. Мне кажется, мы смогли договориться о том, какое это будет кино. Очень жду его», — говорит продюсер Георгий Шабанов.
Также в генеральных продюсерах значится Люся Дадальян. Действие фильма, по задумке режиссера и по аналогии с театральными постановками, на 70 процентов происходит в одном и том же помещении: «Что это за помещение, вы скоро узнаете, — говорит Дарья Лебедева. — Я думаю, эта ирония повеселит зрителей, Именно в нем мои талантливейшие Юра и Мила проживают по-честному огромное количество эмоций и вместе со мной находятся в поиске точного их воплощения на экране. Пожелайте нам удачи, кажется, все остальное у нас уже есть».
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