Завершились съемки фильма «Баба Яга спасает Новый год» с Людмилой Артемьевой, Яном Цапником и Сергеем Никоненко

В Москве завершились съемки приключенческого фильма «Баба Яга спасает Новый год», который станет сиквелом ленты о приключениях колдуньи в современном мире. На этот раз Яга вместе с Дедом Морозом будет спасать Новый год от ловушек Снежной королевы, сообщает пресс-служба проекта.
По сюжету в канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу — Деду Морозу, лишившему её свободы тысучу лет назад, но придумывает коварный план - заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в своё ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь волшебницы Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Их ждет новое, невероятное приключение.
Производством картины занимается кинокомпания «Фреш-Фильм», а режиссерами проекта стали Армен Ананикян и Карен Захаров. В прокат картину выпустит кинопрокатная компания «Наше кино» 26 декабря 2024 года.
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