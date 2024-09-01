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Софья Аржаных заведет блог о свиданиях

1 сентября
2024 год

Новости кино >>
1 сентября 2024
Продюсерская компания «Марс Медиа» приступила к съемкам романтического драмеди «Мэтч» с Софьей Аржаных и Линдой Лапиньш в главных ролях, сообщает пресс-служба компании.

Софья Аржаных заведет блог о свиданиях
фото: Компания "Марс Медиа"

Героиня Аржаных – сммщица модного столичного бренда одежды Саша, с которой практически перед самой свадьбой, расстается ее жених Никита. Саша тут же съезжает из его квартиры в одном из лучших районов Москвы в комнату, которую ей соглашается сдать ее бывшая однокурсница Марго (Лапиньш) – отношения у Саши с Марго всегда были не очень, но бездомной Саше нужна крыша над головой, а безработной Марго – деньги. На этом проблемы Саши не заканчиваются, потому что она оказывается вынуждена каждый день видеть своего бывшего на работе – он не только ее коллега, но и сын ее начальницы... Но уходить в никуда, оставшись еще и без работы Саша не готова.

Начавшись как вынужденное соседство, общение Саши с Марго постепенно перерастает в дружбу. Чтобы поскорее забыть бывшего, Марго предлагает Саше найти нового парня через Блум, популярное приложение для онлайн-знакомств. Знакомства в интернете кажутся Саше странными, неромантичными и опасными, однако после некоторых раздумий Саша все же решается на эксперимент и регистрируется в Блуме. Первое же знакомство оказывается крайне неудачным, ровно таким, как себе это и представляла Саша, однако она решает бросить вызов судьбе и найти новую любовь именно в Блуме, среди сотен и тысяч скабрезных сообщений, дикпиков и предложений секса без обязательств. Для того, чтобы фиксировать ход эксперимента, Саша заводит анонимный тг-канал, в котором пишет обзоры на свои свидания и размышляет о том, что из себя представляют отношения мужчины и женщины в большом городе. Постепенно канал набирает популярность, и вокруг Саши собирается сообщество женщин, ищущих любви – вместе с ними Саша пытается разобраться не только в мужчинах, но и в себе. Так начинается новая двойная жизнь Саши. Днем она работает в тесной связке со своим бывшим, а вечерами ходит на свидания, в поисках того самого.

Софья Аржаных заведет блог о свиданиях
фото: Компания "Марс Медиа"

В «Мэтче» также сыграют Сергей Кирпиченок, Константин Белошапка, Сабина Ахмедова, Лев Зулькарнаев, Федор Федотов, Наталья Рогожкина. Проект станет сериальным дебютом Яны Чиж, до этого снимавшей документальные работы.

«Это история, в которой каждый герой, включая бренд одежды в котором работает главная героиня Саша, внезапно оказываются в точке ноль. Мне кажется, многие люди в жизни сталкиваются с такими ситуациями и как из них выбраться, как найти новый путь, как понять, чего на самом деле ты хочешь, как собраться с силами, бывает очень сложно. А «Мэтч» как раз об этом, это проект, рассказывающий простыми словами о важном и нужном», – говорит Чиж.
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Софья Аржаных заведет блог о свиданиях фотографии
Софья Аржаных заведет блог о свиданиях фотографии
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