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Ольга Листратова поймала «Рыбку по имени Люба»

1 сентября
2024 год

Новости кино >>
1 сентября 2024
На телеканале Dомашний завершились съемки мелодрамы «Рыбка по имени Люба». Главные роли исполнили Ольга Листратова и Евгений Сыркин.

Ольга Листратова поймала «Рыбку по имени Люба»
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

«Я, как и Лиза, верю, что желания исполняются. И хотя мы с моей героиней совсем разные, но эта вера в чудо нас объединяет. Лиза очень заботливая и решительная. Она идёт на риск ради своей мечты. И, несмотря на свою материнскую мягкость, порой бывает довольно «твердой» и очень сильной. Для меня эта история, прежде всего, о любви. С поступками Лизы многие зрители не согласятся, а многие её поймут. Но, если человеком движет любовь, значит, всё в любом случае сложится правильно», – говорит Листратова.

Три года назад подруга подарила Лизе волшебную золотую рыбку. С тех пор ей постоянно везёт – буквально на следующий день она встретила красавца Ивана, за которого вышла замуж, а потом они выиграли в лотерею квартиру. Теперь будут жить долго и счастливо. Всё бы так и было, если бы её новым соседом не оказывается бывший одноклассник, неуклюжий очкарик Денис, который всю школу настырно за ней бегал.

Ольга Листратова поймала «Рыбку по имени Люба»
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний

Лиза и Иван пребывают в счастливом ожидании ребенка, но неожиданно Иван находит результаты анализов, из которых узнает, что бесплоден. Лиза признается, что знала об этом и прибегла к услугам анонимного донора. Иван в ярости обвиняет жену в обмане и требует сделать аборт: чужой ребенок ему не нужен! Лиза, забрав аквариум с золотой рыбкой, возвращается к маме. На помощь приходит только Денис, ботаник, влюбленный в нее с первого класса, и без которого она уже не представляет свою жизнь.

«Мой персонаж Денис нерешительный и нескладный очкарик, всю школу безуспешно бегал за Лизой. Но в душе он - герой, настоящий рыцарь, а вся его первоначальная трогательность всего лишь от беспамятной влюбленности в главную героиню. И в самый важный момент его отвага и верность своей любви топят ее холодное сердце. Творите чудо своими собственными руками, и оно обязательно случится», – отмечает Евгений Сыркин.
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Ольга Листратова поймала «Рыбку по имени Люба» фотографии
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