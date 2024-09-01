Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу

Настастья Самбурская сыграла в продолжении комедийного сериала «Казачок» Марину Мнишек – жену Лжедмитрия I и первую женщину, коронованную как русскую царицу, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, который занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
«Я играю главную антагонистку второго сезона. Это властная и сильная женщина, которая хочет забрать то, что её по праву. И на пути к своей цели она не видит никаких препятствий. Когда я прочла сценарий, я сразу увидела себя в этом образе, и во время работы над ролью постаралась сделать так, чтобы зритель увидел в ней не карикатурную злодейку, а героиню со своими принципами», – отмечает Самбурская.
Съемки продолжения проходит в Пскове. Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа в исполнении Алексея Лукина вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Степы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Теперь Степе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых.
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