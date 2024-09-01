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Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу

1 сентября
2024 год

Новости кино >>
1 сентября 2024
Настастья Самбурская сыграла в продолжении комедийного сериала «Казачок» Марину Мнишек – жену Лжедмитрия I и первую женщину, коронованную как русскую царицу, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, который занимается производством проекта.

Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«Я играю главную антагонистку второго сезона. Это властная и сильная женщина, которая хочет забрать то, что её по праву. И на пути к своей цели она не видит никаких препятствий. Когда я прочла сценарий, я сразу увидела себя в этом образе, и во время работы над ролью постаралась сделать так, чтобы зритель увидел в ней не карикатурную злодейку, а героиню со своими принципами», – отмечает Самбурская.

Съемки продолжения проходит в Пскове. Сразу же после событий первого сезона, в котором Степа в исполнении Алексея Лукина вернулся в наше время, сюда попадает и казак-предатель Назар. Он утаскивает обратно в 17 век Марию, новую подругу Степы. Вооружившись всеми возможными современными приложениями и гаджетами, Степа снова отправляется в прошлое, чтобы вернуть девушку, и попадает в самый центр исторических событий, когда на престол избрали первого царя из династии Романовых, ровесника Степы, Михаила Федоровича. Теперь Степе предстоит спасти не только Марию, но и весь род Романовых.

Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу
фото: Пресс-служба канала ТНТ

«Казачок» стал первым продюсерским проектом Сергея Светлакова после его возвращения на ТНТ. По итогам телесмотрения второго квартала 2024 года «Казачок» возглавил топ-10 самых успешных сериалов. Помимо Лукина и Самбурской во втором сезоне снимаются Виктория Разумовская, Александр Новиков, Алексей Кравченко, Максим Белбородов, Георгий Дронов, Светлана Листова, Владимир Епифанцев и другие актеры, режиссером вновь выступает Игорь Зайцев.
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Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу фотографии
Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу фотографии
Настастья Самбурская сыграла первую женщину, коронованную как русскую царицу фотографии
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