Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»

По сюжету скандально известный футболист Антон Королев меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта. Тело самого Антона в коме, и теперь ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин, зато есть чужие жена и дети, о которых нужно заботиться. Кроме того, наблюдая за происходящим со стороны, Королев видит реальные мотивы своего прошлого окружения, что заставляет его иначе взглянуть на мир и самому измениться.
«Для меня как для актера это большая работа, и похожих историй у меня еще не было. Нужно многое держать во внимании, ведь я играю 20-летнего парня в теле 40-летнего мужчины. Тела разные, а человек один и тот же. И тут важно, конечно, отталкиваться от партнера, ведь мы должны быть схожи темпераментами, характерами и поведением. Что касается жанра, это не комедия в чистом виде, здесь есть мощная драматическая составляющая, связанная с внутренними изменениями героя. В глубине души Антон – хороший и ранимый человек. По ходу сюжета он начинает понимать, что есть более важные вещи, чем вся эта пафосная мишура, и, в какой-то момент, проникается симпатией к жене и детям курьера – до такой степени, что от этого трудно отказаться», – отмечает Нестеров.
фото: Пресс-служба канала ТВ-3
Жену курьера сыграла звезда сериала «Анна-детективъ» Александра Никифорова.
«Моей героине Тане, конечно, приходится несладко, потому в один прекрасный день ее заботливый и любящий муж Валентин исчезает, а вместо него появляется хамоватый и безответственный молодой парень, застрявший в теле мужа. Спокойная и понятная семейная жизнь заканчивается. Таня просто не понимает, что произошло. Ей не приходит в голову уйти от «нового» мужа, потому что она идейная. Я шучу, что в глубине души Таня – булгаковская Маргарита. Дело в том, что ее любимый муж в свободное время со скоростью улитки писал роман. И Таня очень верила в него и ждала, когда супруг наконец реализуется, воздвигнув его на пьедестал. Она не жена курьера, она жена мастера», – говорит актриса.
Глеб Брандуков, который исполнил роль одиозного футболиста, подчеркивает, что «это история об открывшихся глазах». «У Антона было всё: карьера, деньги, девушки, внешность, друзья. И он потерял это, столкнувшись с совершенно другой жизнью. Мне нравится, что, оказавшись в чужом теле, он не сдается, идет вперед с самоиронией – дает о себе знать спортивная закалка. И в конце концов человеческие качества восторжествуют», – уверен артист.
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