Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»

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Новости кино Мария Порошина и Павел Трубинер столкнутся с угрозой для всей семьи в новых сериях «Анны Медиума» Стартовали съемки продолжения остросюжетного детектива

Интервью Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует» Режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» — о коммерческой анимации, Джеймсе Кэмероне и отношении к индустрии

Новости кино «Солнце скоро выйдет»: Оксана Акиньшина в трейлере фильма «За слова отвечаю» про инфоцыганку, оказавшуюся в тюрьме В фильме также сыграли Настасья Самбурская и Татьяна Орлова

Лайфстайл Анастасия Талызина и Сергей Новосад сыграли свадьбу Актёры познакомились два года назад

Спутник телезрителя «Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва В ночь с 30 на 31 августа, 00:05, ОТР

Новости кино На медиаплатформе «Смотрим» вышел детектив «Лютик и Анютик» с Ириной Розановой и Еленой Цыплаковой Телепремьера сериала запланирована в эфире канала «Россия»