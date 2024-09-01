Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»

1 сентября
2024 год

Новости кино >>
1 сентября 2024
Телеканал ТВ-3 начал съемки мини-сериала «Звезда» с Александром Нестеровым, Александрой Никифоровой и Глебом Брандуковым в главных ролях.

Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

По сюжету скандально известный футболист Антон Королев меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта. Тело самого Антона в коме, и теперь ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин, зато есть чужие жена и дети, о которых нужно заботиться. Кроме того, наблюдая за происходящим со стороны, Королев видит реальные мотивы своего прошлого окружения, что заставляет его иначе взглянуть на мир и самому измениться.

«Для меня как для актера это большая работа, и похожих историй у меня еще не было. Нужно многое держать во внимании, ведь я играю 20-летнего парня в теле 40-летнего мужчины. Тела разные, а человек один и тот же. И тут важно, конечно, отталкиваться от партнера, ведь мы должны быть схожи темпераментами, характерами и поведением. Что касается жанра, это не комедия в чистом виде, здесь есть мощная драматическая составляющая, связанная с внутренними изменениями героя. В глубине души Антон – хороший и ранимый человек. По ходу сюжета он начинает понимать, что есть более важные вещи, чем вся эта пафосная мишура, и, в какой-то момент, проникается симпатией к жене и детям курьера – до такой степени, что от этого трудно отказаться», – отмечает Нестеров.

Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда»
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

Жену курьера сыграла звезда сериала «Анна-детективъ» Александра Никифорова.

«Моей героине Тане, конечно, приходится несладко, потому в один прекрасный день ее заботливый и любящий муж Валентин исчезает, а вместо него появляется хамоватый и безответственный молодой парень, застрявший в теле мужа. Спокойная и понятная семейная жизнь заканчивается. Таня просто не понимает, что произошло. Ей не приходит в голову уйти от «нового» мужа, потому что она идейная. Я шучу, что в глубине души Таня – булгаковская Маргарита. Дело в том, что ее любимый муж в свободное время со скоростью улитки писал роман. И Таня очень верила в него и ждала, когда супруг наконец реализуется, воздвигнув его на пьедестал. Она не жена курьера, она жена мастера», – говорит актриса.

Глеб Брандуков, который исполнил роль одиозного футболиста, подчеркивает, что «это история об открывшихся глазах». «У Антона было всё: карьера, деньги, девушки, внешность, друзья. И он потерял это, столкнувшись с совершенно другой жизнью. Мне нравится, что, оказавшись в чужом теле, он не сдается, идет вперед с самоиронией – дает о себе знать спортивная закалка. И в конце концов человеческие качества восторжествуют», – уверен артист.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чистые руки»: Олимпиада есть у нас дома
Шпионские игры на фоне Олимпиады-80: состоялась премьера сериала «Чистые руки»
«Доктор Краснов»: Игорь Петренко пытается стать Хаусом в мире хаоса
На платформе «Смотрим» вышел «Доктор Краснов» с Игорем Петренко
Продолжения детективов с Алексеем Демидовым, Софьей Хильковой и Петром Рыковым покажут на ТВЦ
«Dомашний» покажет «Кассирш» со Светланой Колпаковой, Еленой Захаровой и Александрой Никифоровой
Завершились съемки мелодрамы «Затаив дыхание» с Александрой Никифоровой
Осенью ТВЦ покажет новые детективы с Ильей Носковым, Сергеем Горобченко и Дмитрием Исаевым
Александру Никифорову настигнут тени прошлого в мелодраме «Затаив дыхание»
Игорь Петренко станет «Доктором Красновым»
Александра Никифорова займется психиатрией
Второй сезон исторического сериала «Анна-детективъ» вышел в США и Великобритании
Александра Никифорова окажется на скамье подсудимых
«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу
Только очень жди! 15 камбэков года
Александра Никифорова вновь займется расследованиями
«Анна-детективъ» стала доступна на сервисе Netflix
Александра Никифорова примерила форму «Стюардессы»
«Анна-детективъ 2»: Как закончился второй сезон, и нужен ли нам третий
«Анна-детективъ-2»: Она вернулась, чтобы узнать всё
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Глеб БрандуковАлександр Нестеров (II)Александра Никифорова
фильмы
Анна-детективъЗвезда

фотографии >>
Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда» фотографии
Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда» фотографии
Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда» фотографии
Александре Никифоровой придется жить с новым мужем в сериале «Звезда» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Чупров
31 августа ушёл из жизни актёр Николай Чупров.
Георгий Малявский
31 августа ушёл из жизни актёр Георгий Малявский.
Виктория Евсеева
28 августа ушла из жизни сценарист Виктория Евсеева.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Игорь Петрусенко
Михаил Полосухин
Джонни Мак Браун
Витторио Гассман
Космо Джарвис
Джэйма Мэйс
Жак Тожа
Лили Томлин
Квета Фиалова
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Лгунья
драма, комедия, молодежный фильм
Россия, 2024
Обе две
лирическая комедия
Россия, 2024
Затерянные
мистика, триллер
Россия, 2024
Мухадракон
семейное кино
Россия, 2024
Как взломать экзамен
триллер
Канада, 2024
Паранормальные явления: Обитель зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Планета Джанет
драма
США, 2023
Револьвер
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Южная Корея, 2024
Чёрный пёс
драма, фильм о животных
Китай, 2024
Лапин
драма
Россия, 2024
Пункт назначения: Поезд №13
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Смотри на меня!
драма, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram