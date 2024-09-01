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Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии

1 сентября
2024 год

Новости кино >>
1 сентября 2024

На телеканале Dомашний завершились съемки мелодрамы «Аппетит приходит во время любви» с Анастасией Морозовской и Ефимом Петруниным в главных ролях.

Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии
фото: Пресс-служба телеканала Dомашний


Жизнь Маргариты на первый взгляд кажется настолько идеальной, что многие женщины ей завидуют. Но это всего лишь красивая картинка, которая внезапно начинает рушиться. Рита расстается с мужем из-за его измены, ее увольняют с работы, отношения с дочерью-подростком накаляются. Вскоре Рита узнаёт, что беременна от бывшего мужа… Неожиданным спасением становится ее давнее увлечение кулинарией. Рите удаётся устроиться на работу в ресторан, где с первого дня у неё не задалось общение с шеф-поваром Валерой. Только Рита и Валера ещё не подозревают, как эта встреча способна перевернуть их жизнь.

«Чтобы полюбить себя, человек должен знать всё о своих потребностях и желаниях, чувствовать себя важным, независимо от внешних обстоятельств и мнений окружающих, и заботиться о себе. Мы пытались показать в полной мере трансформацию самооценки моей героини», – отмечает Анастасия Морозовская.
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Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии фотографии
Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии фотографии
Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии фотографии
Анастасия Морозовская найдет спасение от личных проблем в кулинарии фотографии
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