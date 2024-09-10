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Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!»

10 сентября
2024 год

Новости кино >>
10 сентября 2024
Студия SatelightПлохие девчонки Рокудо», «Черный призыватель») опубликовала первый трейлер аниме «Я стал учителем в школе монстров!», основанного на популярной манге Май Танаки. Премьера состоится 4 октября.


Молодой и застенчивый учитель японского Харуаки Абэ получает назначение в Академию Хякки — школу для всех монстров страны. В новом ролике можно увидеть, как незадачливый сэнсэй попадает в курьезные ситуации: к нему проявляет интерес одержимый школьной формой якубёгами Микото Сано, а одноглазый доротабо Котаро Хидзита пытается утопить в луже. Несмотря на трудности, Харуаки непоколебим в стремлении подружиться с учениками. Как мы упоминали ранее, наставника ёкаев озвучит Рёта Осака (Фейт Графайт из «Ненасытного Берсерка»), а его чудовищных подопечных Микото и Котаро — Рёта Судзуки (Тома Хираги из «Ветролома») и Тайто Бан (Джину Сон из «Поднятия уровня в одиночку»).

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Опенинг Ebizori Turn! спела популярная группа FourEight48 (более 1,97 миллиона подписчиков на YouTube). Котацу, одна из участниц коллектива, поделилась радостью: «Мы и представить не могли, что наша мечта — записать главную музыкальную тему для аниме — сбудется так быстро».

Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!»

Закрывающую композицию Bokurashisa написала и исполнила японская певица и композиторка Yuika: «Впервые моя песня прозвучит в аниме! Это большая честь, и я с нетерпением жду премьеры. Я постаралась сделать текст и мелодию максимально яркими и позитивными, чтобы они соответствовали атмосфере веселого сериала. Надеюсь, вам понравится!».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, как создавалась очаровательная история о школе «Долой безделье», или о реальных и вымышленных бандах в японской мультипликации.
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Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!» фотографии
Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!» фотографии
Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!» фотографии
Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!» фотографии
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