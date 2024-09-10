Ученики просто чудовища: новый трейлер комедии «Я стал учителем в школе монстров!»

Студия Satelight
(«Плохие девчонки Рокудо
», «Черный призыватель
») опубликовала первый трейлер аниме «Я стал учителем в школе монстров!
», основанного на популярной манге Май Танаки
. Премьера состоится 4 октября.
Молодой и застенчивый учитель японского Харуаки Абэ получает назначение в Академию Хякки — школу для всех монстров страны. В новом ролике можно увидеть, как незадачливый сэнсэй попадает в курьезные ситуации: к нему проявляет интерес одержимый школьной формой якубёгами
Микото Сано, а одноглазый доротабо
Котаро Хидзита пытается утопить в луже. Несмотря на трудности, Харуаки непоколебим в стремлении подружиться с учениками. Как мы упоминали
ранее, наставника ёкаев
озвучит Рёта Осака
(Фейт Графайт
из «Ненасытного Берсерка
»), а его чудовищных подопечных Микото и Котаро — Рёта Судзуки
(Тома Хираги
из «Ветролома
») и Тайто Бан
(Джину Сон
из «Поднятия уровня в одиночку
»).
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спела популярная группа FourEight48
(более 1,97 миллиона подписчиков на YouTube). Котацу, одна из участниц коллектива, поделилась радостью: «Мы и представить не могли, что наша мечта — записать главную музыкальную тему для аниме — сбудется так быстро
».
Закрывающую композицию Bokurashisa
написала и исполнила японская певица и композиторка Yuika
: «Впервые моя песня прозвучит в аниме! Это большая честь, и я с нетерпением жду премьеры. Я постаралась сделать текст и мелодию максимально яркими и позитивными, чтобы они соответствовали атмосфере веселого сериала. Надеюсь, вам понравится!
».
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