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Скончался Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера

10 сентября
2024 год

Новости кино >>
10 сентября 2024
Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера во франшизе «Звездные войны» и Муфасу в мультфильме «Король Лев». Об это сообщает Variety.

Скончался Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера
фото: BBC

Джеймс Эрл Джонс в детстве страдал от сильного заикания и практически не мог разговаривать на протяжении восьми лет. Позднее Джеймс поступил в колледж и начал брать уроки актерского мастерства. В течение своей более чем 60-летней карьеры Джонс сыграл в десятках фильмов. В их числе — «Большая белая надежда», «Поездка в Америку», «Конан-варвар», «Лучшие из лучших», «Преступные связи», «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу».

Джеймс Эрл Джонс — обладатель многих престижных премий, среди которых «Тони», «Эмми» и «Грэмми». В 2011 году он получил почетный «Оскар» за «вклад в развитие киноискусства».
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