Скончался Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера

Умер актер Джеймс Эрл Джонс
, озвучивший Дарта Вейдера во франшизе «Звездные войны
» и Муфасу в мультфильме «Король Лев
». Об это сообщает Variety.
фото: BBC
Джеймс Эрл Джонс в детстве страдал от сильного заикания и практически не мог разговаривать на протяжении восьми лет. Позднее Джеймс поступил в колледж и начал брать уроки актерского мастерства. В течение своей более чем 60-летней карьеры Джонс сыграл в десятках фильмов. В их числе — «Большая белая надежда
», «Поездка в Америку
», «Конан-варвар
», «Лучшие из лучших
», «Преступные связи
», «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу
».
Джеймс Эрл Джонс — обладатель многих престижных премий, среди которых «Тони», «Эмми» и «Грэмми». В 2011 году он получил почетный «Оскар» за «вклад в развитие киноискусства».
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