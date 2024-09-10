Создатели сказки «Буратино» объявили масштабный кастинг

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам сказки «Буратино», а также объявили масштабный кастинг. Режиссером картины выступает Игорь Волошиин, уточняет пресс-служба Art Pictures Studio.
Однако создатели «Буратино» решили не ограничиваться известными актерами и предлагают поучаствовать в кастинге на несколько ролей в фильме каждому желающему. 10 сентября 2024 года среди пользователей ВКонтакте запускается масштабный кастинг. Для участия пользователям социальной сети предлагают использовать трек «Буратино» в собственном коротком видео (до 40 секунд) в VK Клипах с хэштегом #хочувБуратино, где участники должны повторить танцевальные движения «Бу-ра-ти-но», показать свой талант и оригинальность. Кастинг будет проводиться до 29 сентября 2024 года, после чего пять победителей, которых лично выберут создатели проекта, получат возможность сняться в одной из ключевых сцен нового «Буратино»
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