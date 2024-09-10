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Создатели сказки «Буратино» объявили масштабный кастинг

10 сентября
2024 год

Новости кино >>
10 сентября 2024
Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам сказки «Буратино», а также объявили масштабный кастинг. Режиссером картины выступает Игорь Волошиин, уточняет пресс-служба Art Pictures Studio.

Создатели сказки «Буратино» объявили масштабный кастинг
фото: пресс-служба Art Pictures Studio

Виталия Корниенко превратится на больших экранах в настоящего Буратино при помощи технологии «захвата движения» (motion capture). В роли Папы Карло зрители увидят Александра Яценко, Мальвину сыграет Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро станет Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе главного злодея Карабаса-Барабаса выступит Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев. Мошенников Алису и Базилио воплотят на киноэкранах Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнит Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Однако создатели «Буратино» решили не ограничиваться известными актерами и предлагают поучаствовать в кастинге на несколько ролей в фильме каждому желающему. 10 сентября 2024 года среди пользователей ВКонтакте запускается масштабный кастинг. Для участия пользователям социальной сети предлагают использовать трек «Буратино» в собственном коротком видео (до 40 секунд) в VK Клипах с хэштегом #хочувБуратино, где участники должны повторить танцевальные движения «Бу-ра-ти-но», показать свой талант и оригинальность. Кастинг будет проводиться до 29 сентября 2024 года, после чего пять победителей, которых лично выберут создатели проекта, получат возможность сняться в одной из ключевых сцен нового «Буратино»

В картине прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для советского телефильма 1975 года, а за костюмы отвечает Надежда Васильева. Сценарий нового «Буратино» написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова. Фильм выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026 года. Дистрибьютором проекта значится компания «НМГ Кинопрокат».
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