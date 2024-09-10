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Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября

10 сентября
2024 год

Новости кино >>
10 сентября 2024
Телевизионная премьера многосерийного фильма «Хор» Алены Райнер состоится 16 сентября на Первом. В проекте снялись Олег Чугунов, Сергей Голомазов, Павел Баршак, Михаил Жигалов, Ольга Волкова, Анастасия Микульчина, Александр Галибин, Иван Агапов, Юрий Назаров, Екатерина Дурова, Яна Сексте, Виктор Проскурин, Эльдар Калимулин, Геннадий Юхтин и другие, уточняет пресс-служба канала.

Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября
фото: пресс-служба Первого канала

Хор» – многосерийный фильм о юном таланте, живущем любовью к пению и проходящем через множество испытаний на пути к мечте. Сериал вдохновлен реальной историей Сергея Парамонова, которого в 70-е годы знала и любила вся страна. Без всякого музыкального образования мальчик сумел стать солистом главного советского детского хора. Его возглавлял Виктор Сергеевич Попов, именем которого сейчас названа Академия хорового искусства в Москве, нынешние ученики которой и исполнили песни для сериала: «Погоня», «Песенка крокодила Гены», «Трус не играет в хоккей», «Вместе весело шагать», «Орлята учатся летать», «Идет солдат по городу», «Взвейтесь кострами» и другие вневременные хиты.

По замыслу режиссера Алены Райнер, хор — это отображение всей страны, а она, как считает Райнер, «у нас хоровая». Главному герою истории Юре Соловьеву тольк предстоит спеться с новыми знакомыми. Достаточно скоро он понимает, что порой жизнь – сплошная какофония, а не его личное соло. В 12 сериях «Хора» есть место для любовного треугольника, реквиема по отголоскам большой войны, фуги бюрократов — чиновников. Но главное в «Хоре» – это детство, в котором с преувеличением воспринимаются обиды, как и чрезмерно восторженно похвалы, но в котором более всего веришь в исполнение собственной мечты.

Олег Чугунов отпраздновал на съемках «Хора» свое 14-летие. Сейчас ему 20 и он один из ведущих российских молодых актеров. «Это мой первый столь масштабный проект. Сценарий можно было читать как книгу. Я читал и искал в интернете про пионеров, про школу, про хоры того времени. Ну и мама с папой рассказывали, конечно. Я пытался находить общие черты со своим героем и настраивался. Естественно, изучал, какие солисты были, например, смотрел Сергея Парамонова, как он поет, двигается. Чтобы понимать на кого мне равняться. Хотя небольшой опыт пения в хоре у меня тоже был», — рассказывает артист.

Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября
фото: пресс-служба Первого канала

В актерском кастинге, который продолжался 8 месяцев, поучаствовали порядка 3500 детей. Прозвучит в одной из серий и «золотой голос России»: Николай Басков сыграл звезду оперетты Николая Хрусталева. Кроме того, еще на стадии написания сценария к проекту подключился хормейстер Данил Лукин.

Изначально сценарий был написан для шести фильмов, поэтому сериал драматургически делится на шесть частей. Сериал снимали в Москве и Подмосковье, в Краснодаре, Зеленограде, Ростове, Ярославле и в лагере «Орленок». Художник по костюмам Дарья Мартынова отметила, что одежду для взрослых искали на блошиных рынках или покупали с рук, а вот детские вещи и обувь пришлось шить. Школьная форма мальчиков вообще не сохранилась, для девочек еще можно было найти аутентичные платья, но большую часть все-таки пришлось шить заново, уже, правда, не из такой ткани, как была в 1970-х.

Премьера «Хора» состоялась в рамках фестиваля сериалов «Пилот». В 2023 году «Хор» начал выходить в онлайн-кинотеатре Первого канала – Kino1TV, а затем на платформе Кинопоиск.
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Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября фотографии
Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября фотографии
Телепремьера сериала «Хор» с Олегом Чугуновым состоится в середине сентября фотографии
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