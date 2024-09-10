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«Мы с вами получаем копейки»: вышел первый тизер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским

10 сентября
2024 год

Новости кино >>
10 сентября 2024

В сети появился первый тизер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским, премьера которого состоится в 2025 году в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



В 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь, в тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Константин и его коллеги ― тюремный врач, прокурор, другие надзиратели ― глубоко травмированные и несчастные люди, а вокруг опасный и страшный период середины 90-х. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс. Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы. Как только появляется возможность заработать, находятся и люди, готовые поступиться любыми принципами.

«Мы с вами получаем копейки»: вышел первый тизер сериала «Аутсорс» с Иваном Янковским
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Автором сценария и шоураннером проекта выступила Анна Козлова. Режиссером стал Душан Глигоров, а оператором — Батыр Моргачев. Также роли исполнили Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Мила Ершова, Даша Котрелева, Дарья Савельева, Карина Разумовская и другие. В качестве художника по костюмам над «Аутсорсом» работала Даша ФоминаСлово пацана. Кровь на асфальте»). Съемки сериала прошли в Москве, регионе Кавказские Минеральные Воды, в Приэльбрусье и на Камчатке.
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