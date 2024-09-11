«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов»

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из мультфильма «Тайна планеты роботов», в котором главные героини — девочка Зефирка и ее мама — знакомятся с командой изобретателей. Картина режиссера Сюй Чжэн является спин-оффом популярной франшизы «Счастливые отец и сын». Кинопрокатная компания World Pictures выпустит мультфильм в российский прокат 12 сентября.
По сюжету, когда Зефирке было 2 года, ее мама работала изобретательницей. Она создала уникального маленького робота по имени Чупсик со специальным сенсорны чипом. Он может чувствовать человеческие эмоции, температуру тела и сердцебиение. Зефирка и Чупсик стали друзьями и часто играли вместе. Мама собиралась продемонстрировать свое изобретение на конференции по робототехнике. Но во время подготовки к презентации произошел несчастный случай с Зефиркой и Чупсиком, и маме пришлось оставить любимую работу, забросить изобретения и целиком посвятить себя воспитанию дочери. Лишь через несколько лет благодаря любознательной и настойчивой Зефирке, которую не смущают никакие сложности и препятствия, мама сможет вернуться к любимому делу. Но прежде чем это произойдет, героям предстоят невероятные приключения среди роботов и их создателей.
фото: Кинопрокатная компания World Pictures
Чтобы создать реалистичный город будущего, создатели проекта консультировались с научными исследователями. Каждая деталь города, от зданий до транспортных систем, была разработана с учетом существующих технологий, которые могут быть реализованы в будущем. Это позволяет детям и взрослым не только следить за захватывающими приключениями персонажей, но и задуматься о возможностях, которые могли бы стать реальностью в нашем мире. При работе над мультфильмом команда проекта черпала своё вдохновение из детских воспоминаний сценариста. В юном возрасте он проводил часы, рисуя удивительных и забавных роботов и мечтая их когда-нибудь создать. Эти рисунки стали основой того фантастического мира, в котором разворачиваются приключения героев.
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