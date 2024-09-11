Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов»

11 сентября
2024 год

Новости кино >>
11 сентября 2024
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из мультфильма «Тайна планеты роботов», в котором главные героини — девочка Зефирка и ее мама — знакомятся с командой изобретателей. Картина режиссера Сюй Чжэн является спин-оффом популярной франшизы «Счастливые отец и сын». Кинопрокатная компания World Pictures выпустит мультфильм в российский прокат 12 сентября.



По сюжету, когда Зефирке было 2 года, ее мама работала изобретательницей. Она создала уникального маленького робота по имени Чупсик со специальным сенсорны чипом. Он может чувствовать человеческие эмоции, температуру тела и сердцебиение. Зефирка и Чупсик стали друзьями и часто играли вместе. Мама собиралась продемонстрировать свое изобретение на конференции по робототехнике. Но во время подготовки к презентации произошел несчастный случай с Зефиркой и Чупсиком, и маме пришлось оставить любимую работу, забросить изобретения и целиком посвятить себя воспитанию дочери. Лишь через несколько лет благодаря любознательной и настойчивой Зефирке, которую не смущают никакие сложности и препятствия, мама сможет вернуться к любимому делу. Но прежде чем это произойдет, героям предстоят невероятные приключения среди роботов и их создателей.

«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов»
фото: Кинопрокатная компания World Pictures

Чтобы создать реалистичный город будущего, создатели проекта консультировались с научными исследователями. Каждая деталь города, от зданий до транспортных систем, была разработана с учетом существующих технологий, которые могут быть реализованы в будущем. Это позволяет детям и взрослым не только следить за захватывающими приключениями персонажей, но и задуматься о возможностях, которые могли бы стать реальностью в нашем мире. При работе над мультфильмом команда проекта черпала своё вдохновение из детских воспоминаний сценариста. В юном возрасте он проводил часы, рисуя удивительных и забавных роботов и мечтая их когда-нибудь создать. Эти рисунки стали основой того фантастического мира, в котором разворачиваются приключения героев.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября
Приключения малышки и её желеобразного друга в трейлере мультфильма «Тайна планеты роботов»
персоны
Чжэн Сюй
фильмы
Счастливые отец и сын 1: Тайные планыТайна планеты роботов

фотографии >>
«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов» фотографии
«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов» фотографии
«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов» фотографии
«Добро пожаловать в самую вкусную лабораторию в мире»: опубликован отрывок из «Тайны планеты роботов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.
Александр Голубев
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Голубев.
Джеймс Эрл Джонс
9 сентября ушёл из жизни актёр Джеймс Эрл Джонс.
Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Валерий Бассэль
8 сентября ушёл из жизни актёр Валерий Бассэль.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.
Генрих Вавилов
8 сентября ушёл из жизни актёр Генрих Вавилов.

День рождения >>

Светлана Варгузова
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Лена Рябухина
Евгения Тудорашку
Рид Бирни
Вирджиния Мэдсен
Кэмерон Ричардсон (II)
Джейми Спильчук
Джон Хоукс
Тиффани Шепис
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram