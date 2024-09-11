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Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор»

11 сентября
2024 год

Новости кино >>
11 сентября 2024
В Москве стартовали съемки новой оригинальной комедии START «Хутор» режиссера Ильи Силаева. Главные роли исполняют Гоша Куценко и Сергей Романович, вернувшийся в кино после семилетнего перерыва. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре START и на телеканале ТНТ в 2025 году, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор»
фото: онлайн-кинотеатр START

«Хутор» — новая авантюрная комедия о бегущем от долгов Артеме (Сергей Романович) и руководителе загадочной общины Бате (Гоша Куценко). Один хочет «стереть» неудобное прошлое, а другой — исправить свои грехи и найти давно пропавшего сына. Их случайная встреча перевернет не только их жизни, но жизни всех обитателей Хутора.

«Съемочный процесс — сложная штука. И мы к нему серьезно готовились. У нас с группой была недельная настройка, где мы смотрели различное кино, референсное для нашего проекта, играли в командообразующие игры, настраивались на общий язык, чтобы понимать друг друга гораздо быстрее. Чтобы достаточно было сказать одно или два слова, и все понимали, кто что имеет в виду», — говорит Илья Силаев. В свою очередь, Сергей Романович так отзывается о режиссере: «Илья Силаев работает, как Шерлок Холмс. Мне нравится, как он распутывает каждую сцену и точно знает, что нужно делать каждому персонажу в кадре. У него есть четкое видение кадра и чувство ритма, которого он придерживается. Я люблю дотошно подходить к тому, как и что выглядит в кадре, и поэтому мне откликается его подход. Мне нравится наблюдать, как Илья пытается добиться картинки, которую он придумал в своей голове».

Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор»
фото: онлайн-кинотеатр START

Партнером Сергея Романовича по площадке стал Гоша Куценко, играющий сурового и консервативного батю. «Пока что с Гошей Куценко у нас была только одна совместная сцена. Все самое интересное впереди, когда мы уже начнем снимать в павильонах, где художники выстроили декорацию Хутора. Но даже одной сцены хватило, чтобы понять: у нас будет коннект. У Гоши отличное чувство юмора, а я тоже любитель пошутить и посмеяться, поэтому предполагаю, у нас получится классный дуэт», — добавляет артист. По словам режиссера, у главных героев, Бати и Артема, есть что-то похожее, и было важно найти эту связь в актерском дуэте.

В сериале также играют Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова и другие.
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Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор» фотографии
Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор» фотографии
Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор» фотографии
Гоша Куценко возглавит загадочную общину в сериале «Хутор» фотографии
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