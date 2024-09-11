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Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России

11 сентября
2024 год

Новости кино >>
11 сентября 2024
Компания Bazelevs при поддержке Кинопоиска приступила к съемкам романтического роуд-муви «Туда». Режиссером и автором сценария выступает Иван Петухов, а главные роли исполняют Петр Федоров и Ирина Старшенбаум. Компанию им составляют Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Ингрид Олеринская, Владислав Тирон, Степан Девонин и Антон Филипенко, уточняет пресс-служба проекта.

Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России
фото: пресс-служба проекта

Фильм расскажет о путешествии из Москвы в Уфу, которое Вера, актриса с легким и оптимистичным взглядом на жизнь, совершит в такси, а за рулем окажется молчаливый и серьезный Вадим. «То, что предполагает быть обычной городской поездкой, становится путешествием аж за 1500 километров через несколько городов России… и друг к другу. Ира и Петя дают нам столько жизни, сколько даже в самых оптимистичных мечтах сложно было ожидать», – отмечает Иван Петухов.

Ирина Старшенбаум впервые на съемочной площадке с Петром Федоровым, но с режиссером у них уже сложился надежный тандем после фильмов «Сестры» и «Нет». «Ваня – мой любимый автор, я его обожаю как режиссера, он придумал очень много интересных, тонких вещей для нашего фильма. Я в восторге от работы с Петей Федоровым, мы уже много лет знакомы и, наконец-то, встретились вместе в кадре. Обстановка у нас получается максимально теплая, творческая, я очень рада», — делится Ирина Старшенбаум .

Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России
фото: пресс-служба проекта

Съемки уже охватили самые красивые места Владимира и Нижнего Новгорода, впереди — Казань, Уфа и Москва. «Мы начали с Владимира, наверное, потому что Москва слишком бурная. Хотелось сразу настроиться на то состояние, в котором мы планируем провести все дальнейшие съемки», – объясняет режиссер.

Фильм на большие экраны выпустит в 2025 году дистрибьютор «НМГ Кинопрокат».
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фильмы
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Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России фотографии
Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России фотографии
Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России фотографии
Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России фотографии
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