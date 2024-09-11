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Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом»

11 сентября
2024 год

Новости кино >>
11 сентября 2024
Стартовали съемки приключенческой комедии Алексея Чадова «(Не) искусственный интеллект». Главную роль исполняет Леон Кемстач. Фильм производства кинокомпаний СТВ и RED STAR FILMS при поддержке Фонда кино на большие экраны выпустит «НМГ Кинопрокат» в 2025 году, сообщает пресс-служба НМГК.

Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом»
фото: НМГ Кинопрокат

По сюжету во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

«Меня, как и многих современников, волнует тема искусственного интеллекта. Это будущее, о котором мы мальчишками мечтали, фантазировали и смотрели кино. Как мы будем жить с AI зависит от нас самих, но я верю, что, если вложить душу в искусственную вещь, то она тоже становится живой. Наш робот Апостол (A.P.O100L) из кибернетического "замка" фантастической лаборатории в прямом смысле сбегает в народ к людям - в прекрасный город Кострому, и постарается понять людей и мир, который его окружает. Мы хотим сделать семейный приключенческий фильм, где много юмора, спецэффектов, экшена и фантастических элементов. Это в первую очередь необычная история, где один из главных героев – робот – A.P.O 100L, то есть Апостол, нейросеть, которая пытается жить, как человек. Представьте, что такой РОБОТ живет среди нас, ходит, гуляет, читает, спорит, учится смеяться плакать и любить. И, конечно, главной технической особенностью картины является создание этого робота, точнее его сложнейшего костюма – экзоскелета. По сути, это будет первый наш российский фильм с такой непростой задачей», — рассказывает Алексей Чадов.

Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом»
фото: НМГ Кинопрокат

Продюсерами картины выступают Сергей Сельянов, Алексей Чадов и Андрей Рыданов. «"(Не) искусственный интеллект" – это история про общение молодого человека, нашего современника, с искусственным интеллектом, который встроен в экзоскелет. Тема актуальная, поскольку мы все живем в мире, где нейросети уже не являются фантастикой. И мы часто пользуемся таким интеллектом, не задумываясь особо об этом. Но наше размышление в фильме – комедийное – о том, насколько этот интеллект может быть разумным, насколько он может быть другом человека. Тема вечная, но тем не менее и актуальная. Удивительно, но, когда мы прочитали сценарий, то не сговариваясь, решили, что наш герой – Леон Кемстач из "Слова пацана", нам кажется, он отлично сыграет эту роль», — говорит Сельянов.

В фильме также играют Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Алексей Чадов, Сергей Чирков, Татьяна Бабенкова, Владимир Гарцунов и другие.
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персоны
Татьяна БабенковаВладимир ГарцуновИгорь ЖижикинБорис КаморзинЛеон КемстачАндрей РыдановАлександр СамойленкоСергей СельяновАлександра ТихоноваИгорь ХрипуновАлексей ЧадовСергей Чирков
фильмы
(Не) искусственный интеллектСлово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом» фотографии
Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом» фотографии
Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом» фотографии
Леон Кемстач попробует найти общий язык с «(Не)искусственным интеллектом» фотографии
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