«Наша Russia» станет музыкальным полнометражным фильмом

ТНТ и Кинопоиск объявили о возвращении проекта «Наша Russia» в формате полнометражного фильма. Михаил Галустян и Сергей Светлаков, вернутся к своим популярным ролям для того, чтобы поздравить всех женщин с 8 марта, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Зрители увидят телеведущего Жорика Вартанова, бывшую учительницу Снежану Денисовну, телезрителя Сергея Юрьевича Белякова, честного гаишника Николая Лаптева, депутатов Пронина и Мамонова и Александра Родионовича Бородача. Режиссером проекта стал Саша Абдуллаев, а креативными продюсерами выступили Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.
«В последние годы мы научились создавать события федерального уровня из больших семейных праздников, объединяя всю страну у телеэкранов. Два новогодних фильма показали, что люди отдают нам предпочтение, за что мы им сильно благодарны. Переосмыслив советскую классику, мы пришли к мысли, почему бы нам не переосмыслить классику собственную. Кроме того, зрители на протяжении всех этих лет регулярно просили вернуть скетчком "Наша Russia". Удивительным образом подавляющее большинство таких заявок было именно от женской аудитории. Поэтому мы решили реанимировать легендарный проект в виде полноценного большого фильма с музыкой, юмором и просто хорошим настроением, и показать его в один из самых главных праздников для всех жителей нашей страны – 8 марта. Мы очень надеемся, что люди соберутся всей семьей у телеэкранов, будут смеяться, петь, танцевать и веселиться. И наш фильм станет самым настоящим праздником, который ТНТ дарит всем своим зрителям», — говорит генеральный продюсер проекта Аркадий Водахов.
Как добавляет Гарик Мартиросян, в следующем году проекту «Наша Russia» исполняется 20 лет, поэтому и родилась идея красиво отметить это событие. Каждый скетч проекта завершается оригинальным музыкальным клипом со звездами, которые предстанут в необычных ролях или сыграют самих себя. Уже известно, что в проекте примут участие Люся Чеботина, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Татьяна Навка и другие. А обрамлять клипы и скетчи будут Михаил Галустян и Сергей Светлаков, которые весь фильм будут поздравлять своих жен с 8 марта и беседовать о празднике, о женщинах и о жизни в целом. Фильм выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 8 марта.
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