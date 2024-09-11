Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока»

11 сентября
2024 год

Новости кино >>
11 сентября 2024
Опубликован тизер нового драматического сериала Okko с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым «Урок». Премьера проекта производства MEM Cinema Production состоится в 2025 году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Антон (Юра Борисов) был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике, он все потерял. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и теперь вынужден вникать в проблемы подростков. Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни все идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?

«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером-постановщиком сериала «Урок» выступил Сергей Филатов, оператором-постановщиком – Максим Смирнов, а художником-постановщиком – Екатерина Левина. В проекте также сыграли Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юра Борисов и Даниил Воробьев проведут «Урок»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Роман БордачёвЮра БорисовДаниил ВоробьёвПолина ДенисоваАлёна ДолголенкоВера ЕнгалычеваЕлизавета КарякинаОльга ЛерманАюш Очир-ГоряевИван ПетросянОлег Савостюк (II)Максим Смирнов (IV)Сергей Филатов (II)Виталий Щербина
фильмы
Урок

фотографии >>
«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока» фотографии
«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока» фотографии
«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока» фотографии
«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Марина Полицеймако
10 сентября ушла из жизни актриса Марина Полицеймако.
Александр Голубев
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Голубев.
Джеймс Эрл Джонс
9 сентября ушёл из жизни актёр Джеймс Эрл Джонс.
Александр Масляков
8 сентября ушёл из жизни Александр Масляков.
Валерий Бассэль
8 сентября ушёл из жизни актёр Валерий Бассэль.
Леонид Окунев
8 сентября ушёл из жизни актёр Леонид Окунев.
Генрих Вавилов
8 сентября ушёл из жизни актёр Генрих Вавилов.

День рождения >>

Светлана Варгузова
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Александр Зельский
Олег Зима
Всеволод Ларионов
Алексей Огурцов
Лена Рябухина
Евгения Тудорашку
Рид Бирни
Вирджиния Мэдсен
Кэмерон Ричардсон (II)
Джейми Спильчук
Джон Хоукс
Тиффани Шепис
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Белая лента
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, Германия, Италия, Канада, Франция, 2009
Драйв
боевик, драма, экранизация
США, 2011
Вера
драма, экранизация
Россия, 2023
Рыжий
биография, драма
Россия, 2024
Холоп из Парижа
комедия
Франция, 2024
Открытое море: Игра на выживание
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Легенда
драма, комедия, приключения
Гонконг, Китай, 2024
Ленивая семейка
детский фильм, приключения, семейное кино
Австралия, 2024
Приют. Шёпот призраков
мистика, фильм ужасов
Камбоджа, 2024
Тайна планеты роботов
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2023
Экзорцизм
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Игра киллера
боевик, комедия, триллер, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram