«Такой же отбитый, только постарше»: Юра Борисов вникает в проблемы подростков в тизере «Урока»

Опубликован тизер нового драматического сериала Okko с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым «Урок». Премьера проекта производства MEM Cinema Production состоится в 2025 году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Антон (Юра Борисов) был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике, он все потерял. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и теперь вынужден вникать в проблемы подростков. Какой урок можно вынести из общения с бунтующим, свободолюбивым учителем, у которого в жизни все идет не так? Сможет ли такой учитель повлиять на подростков и изменить их судьбы, пока его собственная жизнь еще не разрушена окончательно?
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