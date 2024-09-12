Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан»

Аниме-фильм «Левиафан
», анонсированный
три месяца назад, обзавелся первым официальным трейлером. Под эпическую музыку в бессловесном ролике показывают двух главных героев, оказавшихся в пекле одного из самых значительных конфликтов в истории человечества. Премьера ожидается на Netflix
в следующем году.
Аниме основано на первой книге из трилогии Скотта Вестерфельда
(есть еще «Бегемот
» и «Голиаф
»), опубликованной в октябре 2009-го с иллюстрациями Кита Томпсона
. События разворачиваются в альтернативной вселенной, где Первая мировая война ведется с использованием дизельпанковых военных машин и генетически модифицированных существ, включая титульного Левиафана — величественного кита-дирижабля. Александр Гогенбергский, беглый принц Австро-Венгерской Империи, и простолюдинка Дэрин Шарп, выдающая себя за мальчика, чтобы служить в армии, встречаются на борту самого грозного воздушного зверя. В небе над Европой начинается приключение, которое изменит историю.
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В качестве режиссера на проекте дебютировал Кристоф Феррейра
, ранее отвечавший, например, за ключевую анимацию «Стального алхимика: Братства
» и «Пожирателя душ
»). Музыку для фильма написали Нобуко Тода
(«Ультрамен: Финал
», «Эй, Томбо!
») и Кадзумы Дзинноти
(«Судзумэ, закрывающая двери
», «Звёздные войны: Видения
»), а заглавную песню сочинил Дзё Хисаиси
— давний соратник студии Ghibli
(«Унесенные призраками
», «Мой сосед Тоторо
») и Такеши Китано
(«Кикуджиро
», «Брат якудзы
»). Производство ведется совместными усилиями студий Qubic Pictures
(«Эдем
») и Orange
(«Выдающиеся звери
», «Страна самоцветов
»). Последняя обрела известность благодаря уникальному использованию 3DCG.
Роман «Левиафан» заслужил восторженные отзывы критиков: рецензенты сравнивали его с работами Хаяо Миядзаки
, а также предрекли стимпанк-трилогии статус современной классики.
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