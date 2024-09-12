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Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан»

12 сентября
2024 год

Новости кино >>
12 сентября 2024
Аниме-фильм «Левиафан», анонсированный три месяца назад, обзавелся первым официальным трейлером. Под эпическую музыку в бессловесном ролике показывают двух главных героев, оказавшихся в пекле одного из самых значительных конфликтов в истории человечества. Премьера ожидается на Netflix в следующем году.


Аниме основано на первой книге из трилогии Скотта Вестерфельда (есть еще «Бегемот» и «Голиаф»), опубликованной в октябре 2009-го с иллюстрациями Кита Томпсона. События разворачиваются в альтернативной вселенной, где Первая мировая война ведется с использованием дизельпанковых военных машин и генетически модифицированных существ, включая титульного Левиафана — величественного кита-дирижабля. Александр Гогенбергский, беглый принц Австро-Венгерской Империи, и простолюдинка Дэрин Шарп, выдающая себя за мальчика, чтобы служить в армии, встречаются на борту самого грозного воздушного зверя. В небе над Европой начинается приключение, которое изменит историю.

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В качестве режиссера на проекте дебютировал Кристоф Феррейра, ранее отвечавший, например, за ключевую анимацию «Стального алхимика: Братства» и «Пожирателя душ»). Музыку для фильма написали Нобуко ТодаУльтрамен: Финал», «Эй, Томбо!») и Кадзумы ДзиннотиСудзумэ, закрывающая двери», «Звёздные войны: Видения»), а заглавную песню сочинил Дзё Хисаиси — давний соратник студии GhibliУнесенные призраками», «Мой сосед Тоторо») и Такеши КитаноКикуджиро», «Брат якудзы»). Производство ведется совместными усилиями студий Qubic PicturesЭдем») и OrangeВыдающиеся звери», «Страна самоцветов»). Последняя обрела известность благодаря уникальному использованию 3DCG.

Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан»

Роман «Левиафан» заслужил восторженные отзывы критиков: рецензенты сравнивали его с работами Хаяо Миядзаки, а также предрекли стимпанк-трилогии статус современной классики.

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Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан» фотографии
Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан» фотографии
Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан» фотографии
Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан» фотографии
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