Алексей Гоман окажется в центре любовного треугольника

Сегодня, 12 сентября, в 19:00 в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью» на «Dомашнем» состоится премьера мелодрамы «Одноклассники. Бывших не бывает». Главную роль в проекте исполняет актер и певец Алексей Гоман, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Сюжет мелодрамы разворачивается вокруг любовного треугольника школьных друзей, встретившихся вновь спустя двадцать лет. Ольга (Анастасия Морозовская) и Сергей (Василий Шмаков) счастливы в браке и воспитывают сына, который мечтает построить музыкальную карьеру. Несмотря на довольно скромную жизнь и множество трудностей, они проходят свой путь вместе, рука об руку. Но все это рушится, когда на встрече выпускников появляется их одноклассник Владимир. Он возвращается, чтобы исправить ошибку прошлого: добиться любви женщины, за которую однажды не стал бороться, отступив ради друга. Теперь, когда Владимир стал состоятельным бизнесменом, он уверен, что у него получится завоевать сердце той, которую он не смог отпустить за двадцать лет разлуки. Вот только Владимир – совсем не тот, за кого себя выдает.
Режиссером проекта выступил Роман Романцов. Алексей Гоман не только сыграл главную роль, но и написал для мелодрамы саундтрек. Премьера сериала состоится в день рождения артиста, которому сегодня исполняется 41 год.
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